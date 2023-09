Aalborg prygler Ribe-Esbjerg i duel om maksimumpoint

Tre runder inde i denne sæson af landets bedste håndboldrække for herrer er der kun et enkelt hold med de maksimale seks point.

Aalborg Håndbold og Ribe-Esbjerg var de eneste to hold med fire point efter to kampe, og da de to hold søndag tørnede sammen i tredje runde, vandt nordjyderne overlegent med 36-27.

Fredericia er nærmeste forfølger med fem point, mens Skanderborg også kan nå fem point med en sejr mandag over Mors-Thy.

Efter en lige start i Aalborg røg gæsterne fra Ribe-Esbjerg ind i en lang scoringskrise, efter at Mathias Jørgensen havde reduceret til 7-9 på straffekast.

I 11 minutter efter scoringen formåede vestjyderne ikke at passere Niklas Landin, og så trak hjemmeholdet fra.

Det blev til fem Aalborg-scoringer på stribe uden modsvar, og Ribe-Esbjerg havde skabt sig selv et gigantisk bjerg at bestige i Gigantium. En del af bjerget havde Landin skrevet på ryggen. Han stod med en redningsprocent på næsten 50 i første halvleg.

Selv om gæsterne fik afblæst målkrisen, gik aalborgenserne til pause med en komfortabel føring på 18-10, og sejren kom aldrig i fare.

Stefan Madsen kunne give spilletid til det meste af bænken, og her fik han også demonstreret, hvor stor bredde han har i truppen.

Selv med Niklas Landin, Aleks Vlah, Simon Hald og flere andre profiler på bænken i en stor del af anden halvleg blev afstanden holdt hele vejen til slutfløjt.

I søndagens anden kamp vandt Lemvig-Thyborøn på udebane med 27-20 over Nordsjælland.