Aalborg slår Mors-Thy og sender Skjern i DM-semifinalen

Skjern Håndbold er klar til DM-semifinalen.

Søndag eftermiddag vandt Aalborg Håndbold nemlig med 38-34 over Mors-Thy Håndbold, som nu ikke længere kan nå Skjern på andenpladsen i slutspillets gruppe 2.

Aalborg var allerede inden opgøret søndag sikker på deltagelse i DM-semifinalen. Fra slutspillets gruppe 1 har Bjerringbro-Silkeborg og GOG sikret sig billetter til semifinalerne.

Det var tydeligt, at Mors-Thy var kommet til Aalborg for at slås for drømmen om en plads i semifinalen. Gæsterne lagde således aggressivt fra land.

Bjarke Christensen diskede op med flere fine scoringer efter kontraangreb og fra venstrefløjen, mens U19-målmanden Jacob Tøfting leverede en god indsats i fraværet af Mors-Thys normale målmandsduo.

Det betød, at Aalborg ikke fik lov at stikke helt af i kampens indledning, men stille og roligt begyndte klasseforskellen at vise sig.

Efter omtrent et kvarter blev Aron Palmarsson sendt på banen, og han fordelte overlegent spillet. Efter at have været foran med et eller to mål i kampens indledning voksede Aalborgs føring, så den lød på 21-15 ved pausefløjt.

Efter pausen trak Aalborg kortvarigt endnu længere fra. Men Mors-Thys Mads Hoxer, som i næste sæson skifter til netop Aalborg, viste højt niveau fra højre back og holdt sit hold inde i opgøret.

Det gjorde han med god hjælp fra den norske profil Erik Toft og målmand Viktor Warrer, som kom ind fra anden halvlegs begyndelse.

Erik Toft havde brugt det meste af første halvleg på en motionscykel, hvor han forsøgte at holde den småskadede krop varm, så han kunne komme ind og spille en rolle i anden halvleg.

Med fem minutter igen havde Mors-Thy kun tre mål op til Aalborg, men så blev der også lukket af, og gæsternes semifinaledrøm forsvandt.