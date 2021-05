Aalborg smadrer Flensburg og er klar til Final4

Det er det rene skære vanvid. Aalborg Håndbold er klar til Final 4 i Köln efter en dramatisk onsdag aften i Flensburg, hvor nordjyderne godt nok tabte med 33-29, men havde fem mål med på bogen efter 26-21 sejren i Aalborg for seks dage siden.

Kampen kippede på en knivsæg helt frem til slut og en timeout 30 sekunder før tid, hvor Flensburg førte 33-28, men bolden var på Aalborg-hænder. De havde resultatet med flest scorede mål på udebane – men levede også på randen af nøl.

Felix Claar brød igennem med få sekunder tilbage og scorede til 33-29. Aalborg er sensationelt klar til Final 4!

Hedengangne AG København nåede også den sjove weekend i Köln i 2012, men det var med et helt andet setup og en trup, der målt på stjernestøv og erfaring havde det, som Aalborg egentlig først er ved at etablere med de store transfers, klubben pt. har gang i.

Aalborg-direktør danser jublende dansker-hopsa efter den dramatiske slutning, mens spillerne overfalder Felix Claar, der lukkede kampen. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Aalborg havde som nævnt plus fem mål med til Flensburg efter sensationelle 26-21 på hjemmebane, men det skulle vise sig at være et skrøbeligt forspring. Det så ellers formidabelt ud i 30 minutter, det tegnede lovende et kort stykke tid derefter, men så krøllede Flensburg i en periode efter pausen Aalborg Håndbold fuldstændig sammen. Det så håbløst ud.

Drømmen om Final 4 i Köln så ude til at splintre i stumper og stykker i en anden halvleg, hvor tyskerne kørte som chiptunede damptromler i Porsche-gear. Men jyderne hankede op i sig selv, og slutningen blev infamt spændende.

Aalborg øgede ellers fra start forspringet til hele ni, da de førte 11-7 et kvarter inde i første halvleg, og værterne virkede i den grad shaky.

Flensburg Handewitt havde på forhånd været ude at tude lidt, fordi den norske flækker Magnus Rød blev skadet i Aalborg og ikke har kunnet spille endsige træne siden, og den svenske strateg Jim Gottfridsson kunne angiveligt dårligt humpe rundt på den tyske parket tirsdag aften.

Man må sige, at hvis de to altid spiller så godt, når de er SÅ skadede, så er der meget i vente fra den kant, hvis de en morgen skulle kravle ud af sengen uden behov for en Panodil…

Cheftræner Stefan Andersen pumper bøfferne i ekstase efter indtoget i Final 4. Foto: sporxpress/Ritzau Scanpix

Aalborg gik uimponeret til værks i Flensburg, hvor tyskerne oven i købet havde det problem, at målmændene intet tog. Én sølle redning til sammen inden pausen, og så styrtede Benjamin Buric oven i købet i brædderne med et skrig og voldsomme smerter i højre baglår efter et dansk straffekast.

Mads Mensah slog også sin venstre overarm slemt to gange alene i første halvleg, men vendte dog tilbage til aktiv tjeneste mod den klub, han spillede for engang – og formentlig også har lavet en aftale med fra 2022.

Aalborg førte med hele 11-7 efter et kvarter og tvang tyskerne til time-out og syv med seks spil, og da de samtidig skærpede omgangstonen i eget forsvar, fik de i en ruf udlignet til 11-11, og holdene fulgtes pænt til pause, hvor Aalborg var i front 16-14.

17-15 kort inde i anden halvleg blev dog lynhurtigt vekslet til 17-20, inden der var spillet seks minutter. Det blev også 17-21, og så var der fyret op nordjysk overlevelse i en kamp, hvor temperamenterne ind imellem kogte – og Lasse Svan og hjemmeholdet bestemt ikke jublede over de franske søstrene Bonaventura med fløjterne.

Men nordtyskerne fik skærpet tempoet i begge ender af banen, og så begyndte den kommende GOG-keeper Torbjørn Bergerud såmænd også at have redninger. Nordmanden nappede eksempelvis et vitalt straffe fra landsmanden Sebastian Barthold ved 22-19.

Det skulle blive værre set med danske briller, og det var helt lige samlet, da Magnus Rød scorede til 24-19 efter 43 minutter. Men jyderne hankede op i sig selv og spændingen intakt.

Den stod 27-22 ti minutter før tid, det blev 29-24, men Nikolaj Læsø flækkede den 25. scoring ind, og Sebastian Barthold løb kontraen til 29-26. og fire minutter tilbage på uret. Nikolaj Læse hamrede kuglen ind og forkortede til 30-27.

Felix Claar på randen af nøl reducerede til 31-28 og mindre end to minutter tilbage, og den storspillende svensker skulle forvandle sig til ægte superhelt med scoringen, der endegyldigt beseglede Flensburgs nedtur - og sendte nordjyderne i himlen.

Et par sæsoner for tidligt! Mikkel Hansen kommer først og kaster stjernestøv over Aalborg fra sommeren 2022, men man kan da sige, nummer 24 er kommet under et vist pres allerede nu…

Mikkel Hansen kan de så også hilse på i Köln i weekenden den 12-13. juni, efter Paris Handball tidligere på aftenen slog THW Kiel ud. Torsdag spilles de to øvrige kvartfinaler, hvor Barcelona møder Meshkov Brest, og Veszprem møder franske Nantes med Emil Nielsen i buret.