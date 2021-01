Aalborg-svensker: Danmark er storfavorit

Sverige i en VM-finale! Ingen ville have troet det for fire uger siden, da et afbudsramt mandskab lige toppede problemerne med at ryge i corona-karantæne i lejren i Eskilstuna.

- Vi var spærret inde på et hotel og kunne kun gå ud og træne to og to i en hal, og vi har blot haft tre eller fire træninger inden vores første kamp ved VM, siger Felix Claar.

Han er en af ialt seks finale-spillere, der har Aalborg Håndbold som arbejdsgiver. Målmanden Mikael Aggefors og bagspilleren Lukas Sandell er de to andre på svenske plader, mens Magnus Saugstrup, Henrik Møllgaard og - lidt ude i periferien - Nikolaj Læsø er de tre danskere.

Felix Claar er her røget i kløerne på den franske forsvars-specialist Adrien Dipanda i semifinalen. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Trods alle problemerne har i nået finalen. Hvad er forklaringen?

- Den er, at vi virkelig spiller som et hold. Vi har ingen store individualister, der gør ting på egen hånd.

Men et meget nyt hold!

- Ja, præcis. Vi gik ind i turneringen uden at rigtigt at vide, hvor gode vi var, men det føles som om, vi har taget et skridt op hele tiden.

Måske er I verdens bedste…

- Ha, nu får vi se i finalen, men jeg tror da, der er gode chancer, siger den 24-årige playmaker, der kom til Aalborg Håndbold fra Alingsås HK i sommer.

Dansk-svensk topmøde i Kairo. Fra venstre Lukas Sandell og Michael Aggefors i en hyggelig sludder med Magnus Saugstrup. Aalborg Håndbold leveer ialt seks spillere til de to hold, der spiller finale søndag. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

Hvordan ser du Danmark?

- De er jo store favoritter mod os, det er de! Nu bliver det utroligt sjovt at møde Aalborg-spillerne, og jeg ved jo alt om dem – og de alt om mig.

Det med favorit-værdighed skal du vel sige?

- Jo, absolut, men med Niklas Landin i mål ved man, at han ligesom kan lukke totalt, og derudover er der jo utroligt mange berømte spillere som Mikkel Hansen, der vel scorer ti mål i hver eneste kamp.

Hvad kan I drille med?

- Jeg tror ikke, vi skal ændre så meget. Vi skal spille hurtigt, løbe kontraerne og stå godt i forsvaret.

I har da også selv en målmand! Palicka gør det vel okay?

- Jo, han er rigtig god. Han er en stor årsag til, at vi står i finalen.

Er du overrasket over at slå Frankrig?

- Hvis jeg inden turneringen havde fået at vide, vi ville slå Frankrig i en semifinale, så ville jeg være blevet chokeret. Men som vi har spillet i VM, er jeg knap så overrasket.

