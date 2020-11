Aalborg tager stor CL-skalp med udesejr over Veszprem

Aalborg Håndbold er tilbage på sejrssporet i Champions League.

Det kom nordjyderne med maner onsdag aften, da det lykkedes at vinde med 32-30 på udebane over stærke Veszprem. Det var første gang i årets turnering, at Veszprem måtte gå fra banen med et nederlag.

Undervejs var der tegn på, at den aalborgensiske sejr kunne være blevet endnu større. I første halvleg nåede nordjyderne at føre med syv mål, og med bare ti minutter tilbage af opgøret lød forspringet på fem mål, men i slutfasen var der alligevel spænding.

Med den store overraskelse fik Aalborg også vendt en kedelig stime på tre nederlag i træk i gruppespillet.

I første halvleg spillede nordjyderne på mange måder den perfekte udekamp mod de stærke ungarer.

Nordjyderne var skarpest i begge ender. Forsvaret stod solidt og var med til at fremtvinge unødvendige fejl hos Veszprem, og fejlene blev straffet i den anden ende.

På måltavlen kunne det ses, at der var tale om en uventet aalborgensisk magtdemonstration, da Buster Juul efter lidt mere end et kvarters spil bragte Aalborg i front med syv mål, 14-7.

I slutfasen af første halvleg fik hjemmeholdet dog bidt bedre fra sig, og ved pausen var Aalborgs føring reduceret til 19-17.

Det stærkt besatte Veszprem-hold havde danskerne Nikolaj Markussen og Rasmus Lauge med i kampen. Mens Markussen ikke havde sin heldigste aften, var Rasmus Lauge en stabil figur i Veszprems angreb.

Hjemmeholdet fik da også reduceret afstanden til et enkelt mål cirka 12 minutter inde i anden halvleg, men så bed Aalborg pludselig fra sig igen og kom flere gange foran med fem mål.

I de sidste ti minutter måtte nordjyderne dog klare sig uden en af sine bedste spillere, da forsvarskrumtappen Henrik Møllgaard fik sin tredje udvisning og dermed ikke kunne deltage i resten af kampen.

Men trods fraværet af den måske vigtigste brik på holdkortet lykkedes det Aalborg at snuppe to overraskende point. Veszprem nåede ellers at have flere muligheder for at udligne, men nordjyderne holdt stand. Buster Juul cementerede sin status som Aalborg–topscorer i sidste sekund, og så kunne den nordjyske jubel for alvor bryde ud.

