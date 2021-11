Aalborg tager stor CL-skalp mod Kiel

Der var nordjysk revanche, da Aalborg Håndbold og THW Kiel onsdag mødte hinanden for anden gang på seks dage i Champions League.

I torsdags tabte det danske hold i Kiel, men Aalborg rejste sig på hjemmebane og slog det tyske storhold, der har Landin-brødrene Niklas og Magnus i truppen, med 35-33.

Dermed holder Aalborg sig til i den sjove ende i gruppe A med lidt under halvdelen af kampene tilbage. Kun et enkelt point adskiller nu nordjyderne og Kiel.

Målene fløj ind til at starte med. Fire hver havde holdene lavet efter fem minutter. Generelt var Aalborg og Kiel meget jævnbyrdige, og hverken nordjyderne eller de tyske gæster kunne finde opskriften på at trække lidt fra.

Først fem minutter før pausen lykkedes det et af holdene af komme foran med mere end ét mål. Lukas Sandell fulgte op på en redning af Mikael Aggefors på straffekast ved at gøre det til 15-13.

Det blev også 16-13, inden Kiel halede lidt ind igen, så det kun var et enkelt mål, der adskilte de to hold efter de første 30 minutter.

Aalborg kom godt ud fra pausen. Især Nikolaj Læsø viste storform og gjorde det efter små ti minutter til 23-20.

Hjemmeholdet havde fat i den lange ende. Især i angrebet, hvor Kiels forsvar havde svært ved at hamle op med nordjyderne.

Men Kiel hang på. Med et kvarter tilbage var forskellen igen nede på et mål ved 26-25 i dansk favør. Det fik Stefan Madsen til at tage en timeout, og Aalborg-trænerens peptalk hjalp. Kort tid efter var Aalborg igen foran med tre mål.

Det udløste en Kiel-timeout, men spilstoppet ødelagde ikke hjemmeholdets rytme. Læsø og co. buldrede videre, og med ti minutter igen stod der 31-27.

Niklas Landin holdte Kiels sejrshåb i live, da han reddede et straffekast med fem minutter tilbage. Lidt efter var der reduceret til 31-33, og så var der lagt op til en tæt afslutning.

Med små to minutter igen scorede Kristian Bjørnsen så til 34-32 fra højrefløjen, og så lugtede det af mindst et enkelt nordjysk point.

Landin gav Kiel en livline med en redning ved 34-33 et minut før tid, men danskerens holdkammerater smed bolden væk i det efterfølgende angreb.

Symptomatisk for opgøret kunne Nikolaj Læsø lukke kampen med sin scoring til slutresultat, samtidig med at kampuret nåede 60 minutter.