Aalborg-træner: Vi har kun vundet første halvleg

Det er sjældent, at Flensburg-Handewitt taber. Faktisk skal man tilbage til oktober sidste år for at finde et nederlag i den tyske håndboldmastodonts kampprogram, der ikke blev tildelt på skrivebordet på grund af coronasmitte.

Men torsdag skete det altså. Og så endda mod et dansk hold i en Champions League-kvartfinale.

Aalborg Håndbold sænkede i egen hal det nordtyske mandskab, som blev slået med 26-21 i den første af to kampe om en plads i den prestigefyldte turnerings Final 4-stævne.

Men selv om det altså endte med en sejr over en af Europas største håndboldklubber i Aalborgs første Champions League-kvartfinale nogensinde, så holder cheftræner Stefan Madsen lidt igen med at juble. Onsdag skal føringen forsvares i returkampen i Tyskland.

- Det er en dejlig fornemmelse at stå med i kroppen. Jeg synes, vi kan være rigtig tilfredse med den måde, vi får afviklet kampen på. Så det var dejligt at få lavet det hul, som vi havde en fornemmelse af, vi kunne lave.

- Men når det så er sagt, så ved vi også godt, at vi jo ikke helt har slået Flensburg endnu. Der er to kampe, og vi har kun vundet første halvleg, så der venter en sindssyg svær opgave på udebane i næste uge, siger Madsen efter sejren.

Men selv om Final 4-billetten altså endnu ikke er indløst, så anerkender Aalborg-træneren, at en femmålssejr over et hold som Flensburg-Handewitt giver den ambitiøse nordjyske klub et stort boost.

- Vi har hele tiden sagt, at det, der kommer i fremtiden, kommer i fremtiden. Lige nu koncentrerer vi os om denne sæson.

- Vi har store ambitioner og har også tidligere sagt, at vi med det hold, vi har nu, har mulighed for at nå det forjættede land (Final 4, red.), siger Madsen, som altså fra næste sæson blandt andre for rådighed over Mikkel Hansen i Aalborg-truppen.