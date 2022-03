Aalborg vinder sin CL-gruppe for første gang

Tilskuerne i det udsolgte Gigantium fik noget for pengene onsdag aften.

Her spillede de lokale helte fra Aalborg Håndbold sig videre som vindere af deres gruppe i Champions League for første gang i historien.

En sejr på 31-25 over de sejrshungrende gæster fra Zagreb betød, at holdet i sidste gruppekamp strøg forbi THW Kiel og snuppede førstepladsen.

- Det er historisk, hvad vi render og laver lige nu. Vi skal huske hinanden på, at man ikke bare kommer sovende til 22 ud af 28 point i sådan en Champions League-gruppe og vinder den, siger Aalborg-spilleren Henrik Møllgaard efter sejren.

- Det er en enestående milepæl for dansk håndbold og vores klub.

- Det kan godt være, at vi er på vej, og det er et spændende forår, hvor vi gerne vil rigtig mange ting. Men det er i sig selv fantastisk, at vi har opnået det her, lyder det fra den glade landsholdsspiller.

Allerede inden tirsdagens opgør var nordjyderne sikre på mindst en andenplads, men gruppetriumfen kan bane vejen for et nemmere forløb senere i turneringen.

Mens Aalborg ryger direkte videre til kvartfinalerne, skal Vardar og Veszprém fra henholdsvis Nordmakedonien og Ungarn duellere om retten til at møde de danske mestre.

Med visheden om, at kvartfinalebilletten allerede var i hus, gik nordjyderne på banen foran det talstærke publikum.

Omvendt var Zagreb tvunget til at vinde, hvis holdet skulle bevare håbet om at snuppe den sidste slutspilsplads fra gruppen.

Kroaterne tog da også føringen på et mål af Ivan Cupic, som skulle vise at være Zagrebs klart farligste mand med 11 mål. Men det var så også eneste gang, Zagreb oplevede at være i front.

Aalborg fik hurtigt tilspillet sig et komfortabelt forspring på 5-2, men Zagreb svarede igen og kom efter ti minutter på 9-9.

Et par mål af norske Kristian Bjørnsen gav Aalborg lidt tiltrængt luft, og nordjyderne gik til pause med en føring på 16-13.

Landsholdsbobleren Nikolaj Læsø bankede føringen op på fem mål, og udsigten til de vigtige point blev mere og mere mudret for Zagreb.

Med ti minutter igen lød det danske forspring på seks mål, og tilskuerne i håndboldhallen med det officielle navn Sparekassen Danmark Arena kunne bruge slutfasen på at klappe Aalborgs håndboldherrer hele vejen i mål uden nervøse trækninger.

Det store spørgsmål er, om Aalborg kan nå lige så langt som i sidste sæson, hvor det nordjyske mandskab højst overraskende gik hele vejen til finalen.

Her viste FC Barcelona sig at være for stor en mundfuld.