Aalborg ydmyger TTH og tager Final 4-billet i pokalen

Aalborg Håndbold fortsætter jagten på den pokaltitel, som holdet missede i sidste sæson efter et nederlag i finalen.

Onsdag spillede de forsvarende danske mestre sig videre til denne sæsons Final 4-stævne. Det skete, da TTH Holstebro i egen hal blev kørt over med 30-20 af Aalborg i kvartfinalen.

Dermed er alle fire deltagere til Final 4-stævnet, som spilles 26. og 27 marts næste år i Jyske Bank Boxen i Herning, blevet fundet.

Ud over Aalborg er også den forsvarende pokalmester, Mors-Thy, med. Det samme er Bjerringbro-Silkeborg og GOG.

Efter en lodtrækning onsdag aften står det klart, at Mors-Thy og Aalborg Håndbold mødes i den ene semifinale. Det bliver dermed en gentagelse af sidste års finale. Bjerringbro-Silkeborg og GOG tørner sammen i den anden semifinale.

Aalborg satte sig hurtigt på onsdagens kvartfinale. Efter fem minutter stod der 4-1 til gæsterne. Derefter trak nordjyderne fra frem mod pausen.

Især Aalborgs målmand Simon Gade voldte TTH problemer. Han kunne gå til pause med en redningsprocent på 50, hvilket hjalp Aalborg til en føring på 17-9 efter de første 30 minutter.

Turen i omklædningsrummet gjorde ikke ligefrem underværker for hjemmeholdet. Ti minutter inde i anden halvleg var Aalborg foran med 12 mål.

TTH tog en timeout, men der skulle efterhånden et mirakel til for at vende kampen, og det kom altså ikke. Med et kvarter tilbage stod der 26-12.

Derfra handlede det bare om, hvor stor Aalborgs sejr skulle være.

TTH Holstebro får lørdag mulighed for at få revanche, når de to hold mødes igen. Denne gang i ligaen. Her skal TTH forsøge at komme på ret spor efter nu at have tabt fire af sine seneste fem kampe - og syv af sine seneste ti - på tværs af alle turneringer.