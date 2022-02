Aalborgs håndboldherrer snupper anden sejr på to døgn

Genoptagelsen af Herre Håndbold Ligaens sæson efter EM-pausen har været vellykket for Aalborg Håndbold.

Søndag eftermiddag snuppede holdet nemlig sin anden sejr i lige så mange forsøg efter EM. Det skete med en hjemmesejr på 37-32 over Mors-Thy, der hører til i bunden af rækken.

Så sent som fredag aften nedlagde nordjyderne også TTH Holstebro, og under to døgn senere blev der altså sat yderligere to point ind på kontoen til ligaens nummer to.

For Mors-Thys vedkommende var der tale om den første ligakamp siden midten af december, og trods en rolle som undertippet i Aalborg, hang gæsterne godt i.

Ganske vist førte Mors-Thy kun en enkelt gang i opgøret, 1-0, men afstanden mellem holdene på måltavlen var længe så lille, at føringen ville kunne skifte hænder på et par minutter.

Ved pausen førte danmarksmestrene således kun med et enkelt mål, og det var først i kampens sidste ti minutter, at hjemmeholdet for alvor trak fra på måltavlen.

Aalborg er seks point efter suveræne GOG i toppen af rækken, mens Mors-Thy på 12.-pladsen blot har to point ned til 14.-pladsen, der medfører direkte nedrykning.