Aalborgs vilde start lægger kimen til sejr

21 minutters spil uden en eneste afbrænder for et hold. Det er ikke ret tit, man ser det på topniveau, men det var præcis, hvad herrerne fra Aalborg Håndbold præsterede onsdag.

Det lagde fundamentet for sejren på 24-22 over Bjerringbro-Silkeborg (BSH) i den første af maksimalt tre DM-semifinaler. Selv om det holdt hårdt til sidst.

De forsvarende mestre tog hurtigt teten i kampen grundet den utrolige træfsikkerhed. 11 skud gav 11 scoringer og en føring på 11-7.

Aalborg-holdet spillede sig frem til gode muligheder i alle angreb, og afslutningerne blev leveret med stor koncentration. Især Nikolaj Læsø var godt skydende med fem mål på fem skud i de første 30 minutter.

Det var egentlig ikke, fordi BSH spillede skidt. Med undtagelse af fem-syv minutter midtvejs i halvlegen, hvor det kneb med at komme fri angrebsmæssigt, spillede gæsterne godt.

Og da Mikkel Løvkvist i målet endelig fik lidt fat i de sidste ti minutter af halvlegen, slap BSH til pause kun bagud med 11-14.

Spændingen var intakt, og selv om Aalborg kom på 16-11 tidligt anden halvleg, holdt BSH fast. Tre mål på stribe reducerede afstanden til to mål.

De midtjyske gæster fik dog aldrig kontakt. Det var ret præcist den føring på fire mål, som Aalborgs fejlfrie start på kampen havde givet, BSH aldrig fik has på trods tydelig træthed hos det skadesplagede hjemmehold.

Ti minutter før tid hed stillingen 21-17, og selv om BSH kom inden for et måls forskel med et minut igen, var det for sent.

Aalborg havde bolden, og da BSH tog en udvisning med omkring ti sekunder igen, da der var markering for passivt spil, blev dommernes arm taget ned igen.

Gæsterne var nødt til at lade Aalborg komme fri til skud. Det blev en opgave for kampens store oplevelse, Nikolaj Læse, som tordnede målet til 24-22 ind. Hans niende scoring i kampen.

Dermed skal BSH vinde hjemmekampen i næste uge for at fremtvinge en tredje og afgørende semifinale. Cifrene er underordnet.

