Årets mest læste: Dansk triumf åbnede for ekstrem sjældenhed

Årets mest læste sportshistorie på Ekstrabladet.dk er .... håndboldherrernes VM-guld!

Ikke nok med at de vandt en suveræn finalesejr på hjemmebane. De vandt også en masse hjerter med deres ekstatiske og langvarige fejring sammen med de danske fans.

I finalen, der på ekstrabladet.dk blev fulgt af næsten 600.000 brugere, gennemsmadrede Gulddrengene nordmændene, der led et nederlag på hele ni mål. Samtidig cementerede en vis Mikkel Hansen sin position som turneringens helt store stjerne og topscorer, da han bankede syv mål ind mod de arme nordiske naboer.

Finalen blev en dansk magtdemonstration. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Fuldt hus i Boxen gav danskerne et vildt rygstød. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Med sejren kunne Danmark tilføje den eneste slags guldmedaljer, som herrerne aldrig havde formået at få i hus, VM-guld. Kun Rusland og Spanien har den fineste karat i alle de store turneringer, nemlig EM, VM og OL.

Men danskerne har i januar chancen for at gøre sig selv endnu mere specielle.

Som forsvarende mester ved både VM og OL kan Nikolaj Jacobsens tropper få et ekstremt sjældent hattrick.

Landin havde sikre hænder under turneringen, så det var kun passende, at han fik lov at løfte pokalen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Først festede de i Herning og senere på Rådhuspladsen i København. Foto: Claus Bonnerup

Kun Frankrig har formået at være at have kontrol over alle tre titler samtidig, så skulle Danmark vinde EM, vil det blot være anden gang i verdenshistorien, at et herrelandshold når den bedrift.

Franskmændenes hattrick kom i hus ti år tidligere, da de i en meget dominerende periode vandt OL i Beijing, VM i Kroatien og EM i Østrig.

Landstræner Jacobsen har tidligere udtalt, at den tre-dobbelte triumf vægter højt, så EM får topprioritet, selvom der ligger et OL senere på året.

