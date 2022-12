Årets sportspræstation: Historiske danske sølvmedaljer

Årets sportspræstation: Det danske håndboldlandshold gik - næsten - hele vejen ved EM og sikrede dermed den første store finale i 18 år. Deres præstation sikrer dem en niendeplads over de største danske sportspræstationer i år

Ekstra Bladet sætter fokus på årets ti største danske sportspræstationer. I dag bringer vi historien om håndboldlandsholdet, der vandt sølv ved EM. Følg nedtællingen på ekstrabladet.dk og i Ekstra Bladet frem til 1. januar, hvor vi kårer årets største sportsnavn i Danmark.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

EM-sølv

Det var en magisk grænse, de nåede den fredag aften i Ljubljana.

Sejren over Montenegro blev fejret, som havde de vundet hele turneringen. Nu var det ’kun’ semifinalen, der var vundet, men for det danske håndboldlandshold var finalepladsen blevet nærmest mytisk.

18 år var der gået, siden Danmark sidst havde været i finalen ved et stort mesterskab. I tillæg havde det nuværende landshold ved de foregående to slutrunder oplevet netop semifinalen som endestationen.

Annonce:

Nu var de i finalen, og eftertiden vil ikke huske finalenederlaget til nordmændene – men derimod endnu et skridt frem for Jesper Jensens tropper efter fjerdepladsen ved EM på hjemmebane i 2020 og bronzemedaljerne ved VM i Spanien sidste år.

2020: Nummer 4

2021: Nummer 3

2022: Nummer 2

Vi glæder os til VM på hjemmebane i december.

Kathrine Heindahl jubler i semifinalen mod Montenegro. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sandra Toft i finalen mod Norge. Foto: Tariq Mikkel Khan

De danske forhåbninger til turneringen i Slovenien, Montenegro og Nordmakedonien led voldsomt under afbuddene fra skadede Line Haugsted og Mia Rej samt gravide Lærke Nolsøe. Især førstnævnte, var alle overbeviste om, ville blive savnet. Dels for hendes fysisk stærke forsvarsspil, der havde medført prisen som hele VM’s bedste forsvarsspiller sidste år. Men også Haugsteds evne til at føre angrebsspillet frem ville blive savnet.

Haugsted var savnet. Det er indiskutabelt. Når en af verdens bedste spillere er væk, opstår der et hul. Men især forsvarsdelen formåede assisterende landstræner Lars Jørgensen at få lappet solidt sammen med Iversen-søstrene og Kathrine Heindahl.

I øvrigt flankeret af krigere som Anne Mette Hansen og Louise Burgaard på backs.

Annonce:

Det vaklede i åbningskampen mod værterne fra Slovenien, der besejrede Danmark, hvis forsvar ofte stod for langt tilbage, hvilket var som fredagsslik og Disney Sjov for Ana Gros. Men det blev bedre. Det blev meget bedre.

På skift oplevede Serbien, Sverige (13-5 ved pausen til Danmark!), Ungarn og Kroatien, at de enten måtte gå over fløjene eller slet ikke, hvis de ville besejre Danmark. Svenskernes Tyra Axnér var undtagelsen. Hun tæppebombede det danske mål i en halv halvlegs tid, men ellers var der lukket ned.

Mie Højlund var blandt Danmarks bedste ved EM. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dansk jubel på bænken i finalen mod Norge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Norge oplevede det også i mellemrunden, hvor Danmark endda var sikret semifinalepladsen, og hvor Norge meget gerne ville vinde for at undgå Frankrig i semifinalen. Men det danske forsvar stod solidt og var stærkt medvirkende til den første vigtige sejr over Norge i mange år.

Annonce:

På skift leverede de danske spillere fremragende præstationer. Emma Friis og Trine Østergaard var hurtige og relativt træfsikre på fløjene, mens bagkæden på skift havde gode momenter fra Hansen, Burgaard, Simone Petersen, Mette Tranborg, Kristina Jørgensen og Michala Møller.

Og så Mie Højlund. Hun er Danmarks bedste playmaker og tog et stort ansvar ved slutrunden, nu Mia Rej var væk. Hun var spilfordeler, indpisker, hvirvelvind, afslutter og næstsidste hånd på utrolig meget, når hun spillede.

- Vi er vildt stolte af vores indsats. Lige nu er det selvfølgelig en stor skuffelse, men i det store billede er det stadig et godt resultat at vinde sølv. Vi spiller lige op med Norge, men lige nu er det hårdt, sagde Jesper Jensen efter kampen.

Danmark er traditionen tro med, når der skal spilles VM i december.

Det skyldes dog ikke EM-finalepladsen men derimod, at Danmark er vært for arrangementet – sammen med Norge og Sverige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Coronaen spillede Danmark et puds

Vi havde næsten glemt den, men kort inden afrejsen til EM blev både Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen testet positiv med corona.

Annonce:

Det måtte i al hast isoleres og testes igen, inden de med et døgns irriterende forsinkelse blev indlemmet rigtigt i truppen.

Men det stoppede ikke her.

Netop som Kaja Kamp ankom til den danske lejr i mellemrunden, da søstrene Iversen døjede med lidt småskavanker, ramte corona-hammeren nok engang. Team Esbjerg-stregen blev testet positiv. Det kunne landsholdet nok leve med, nu Iversen-parret endte med at spille uden problemer, men hvad værre var, blev også assisterende landstræner Lars Jørgensen testet positiv.

Han står for forsvarsdelen på det danske landshold og var øjeblikkeligt savnet, da han måtte isoleres på sit hotelværelse.

Først på selve finaledagen fik han lov at komme afsted igen, da værdierne i hans tests var, som det europæiske håndboldforbund gerne ville have, de skulle være.

Annonce:

At Danmark så efter to overbevisende indsatser mod Norge og Montenegro uden Jørgensens hjælp gik hen og tabte finalen til nordmændene, tillægger vi ikke den store værdi.over.