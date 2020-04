Århus-træner vil aflyse resten af håndboldsæsonen

Håndboldherrerne bør ikke løbe på banen mere i denne sæson i den bedste håndboldrække. Det mener Erik Veje Rasmussen.

Cheftræneren i Århus Håndbold opfordrer til, at man afblæser sæsonen i Primo Tours Ligaen på grund af coronakrisen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke har aflyst turneringen endnu. Vi er i en tid, hvor samfundet er lukket ned, og der er helt anderledes alvorlige ting på spil. Jeg forstår ikke, hvorfor man bliver ved med at holde muligheden åben for at spille nogle runder.

- Der er jo ingen, der regner med, at coronakrisen er overstået om 14 dage, fordi man lukker lidt op for landet. Der vil stadig være en situation, hvor folk skal holde afstand i butikkerne, spritte hænder af og holde sig fra hinanden, siger Erik Veje Rasmussen.

I øjeblikket er status, at Dansk Håndbold Forbund (DHF) har afsluttet sæsonen for alle rækker undtagen ligaerne og 1. division, som er sat i bero.

Torsdag er der møde i Udvalget for Professionel Håndbold, som har kompetence til at beslutte, hvad der skal ske fremadrettet.

Divisionsforeningen Håndbold har hidtil meldt ud, at 30. juni er bagkant for at spille sæsonen færdig, og forventningen hos direktør Thomas Christensen er, at man torsdag vil gennemgå forskellige scenarier på mødet.

En endelig beslutning om sæsonen bliver næppe truffet, før man ved, hvad regeringen beslutter for samfundet efter påske.

Erik Veje Rasmussen tænker i høj grad på spillernes tilstand.

- Jeg synes ikke, at det giver mening at lade spillerne ligge stille i en måned til halvanden og så træne dem knaldhårdt, så de kan spille i løbet af to uger. Det er ikke forsvarligt hverken fysisk eller sportsligt med risikoen for skader og tilfældigheder, siger han.

Bliver turneringsstoppet forlænget, vil det ifølge Århus-træneren kræve mindst en måned at træne spillerne op igen. Normalt tager det syv uger i forbindelse med sommerpausen, vurderer han.

Thomas Christensen mener ikke, at man skal afblæse sæsonen endnu. Han understreger, at der ikke bliver gået på kompromis med spillernes helbred, og at træningsfasen vil blive revurderet, hvis pausen forlænges.

- Jeg kan godt forstå den holdning, men man bør sætte tingene i relief. Vi trodser ikke noget lige nu. Vi overholder alle anbefalinger og regler og spiller ikke håndbold. Vi kommer til at overholde alle regler fra myndighederne.

- Men hvorfor skal man lukke ned nu, hvis det bliver muligt at spille? Hvorfor skal vi så ikke tilgodese sæsonkortholdere, sponsorer, tv-seere med håndbold, hvis vi kan, spørger Thomas Christensen.