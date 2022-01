Absurd situation: Mere ambivalent bliver det ikke

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Han vandt slaget, men tabte krigen.

Jacob Holm leverede sin klart bedste EM-præstation imod Frankrig og kronede indsatsen med at blive kåret til kampens spiller.

Men den titel var ikke nok til at opveje frustrationen over det kollaps, han og holdkammeraterne på mærkværdig vis oplevede, da de olympiske guldvindere nappede sejren til allersidst.

Frankrig var bagud 22-27 med 12 minutter igen, men løb alligevel danskerne over ende mod slutningen og vandt 30-29.

- Jeg er skuffet over, vi ikke får gjort det færdigt. Jeg synes, at vi spiller 50 gode minutter, og lige nu står jeg egentlig bare med en lidt tom fornemmelse over, at vi ikke formår at kvittere for det gode arbejde i de første 50 minutter. Det er jeg rigtig ærgerlig over, siger Holm.

Foto: Jens Dresling

Med ni scoringer undervejs gjorde bagspilleren fra Füchse Berlin ellers sit til, at Danmark skulle gøre rent bord i mellemrunden.

Han var en evig kilde til uro i den franske defensiv, og som en hvirvelvind lagde han ofte første tryk i det danske stormløb inden pausen, hvor seks af træfferne blev en realitet.

- Det var en af de dage, hvor de gik fint ind ude fra. Jeg synes, at jeg fik en fin afstand til forsvaret og godt styr på Vincent Gerrad inde i målet. Jeg fandt rytmen, og det var rigtig dejligt, siger Holm.

Den 26-årige vestjyde havde inden dysten mod Frankrig ikke for alvor stemplet ind i turneringen med det høje niveau, han ellers kan ramme - og måske huskes bedst for i sidste års VM-finale mod Sverige. Men mod OL-guldvinderne fik han chancen fra start og greb den til fulde.

Foto: Jens Dresling

- Jeg er selvfølgelig glad for at spille en god kamp, når jeg får tilliden. Men der går jo lidt af glansen af præstationen, når vi ikke formår at gøre arbejdet færdigt. Det er jeg først og fremmest rigtig skuffet over lige nu.

Han kan heldigvis trøste sig med, at billetten til semifinalen allerede var booket inden kampen mod franskmændene.

Her betyder onsdagens nederlag, at Danmark møder Spanien i fredagens semifinale. Den anden står mellem Sverige og Frankrig.