Advarer Danmark: Pas på bæstet fra Kairo

Det danske forsvar har generelt haft det vanskeligt i de første fem VM-kampe i Malmø.

Der har været for store huller, som modstanderne igen og igen har udnyttet.

Søndag stod landstræner Nikolaj Jacobsen igen og understregede, at det altså ikke går, hvis man vil være verdensmester for tredje gang i træk.

Derfor skal der kittes huller, og det skal være nu! For mandag aften står Danmark overfor et hold og en mand, der kommer tonsende med al den skudkraft og power, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på Landin, Møllgaard, Saugstrup og hvem der ellers skal lukke af.

Især Yehia El-Deraa er en mand, der kan smadre Danmark til lirekassemand, hvis altså han får lov.

Det fortæller Rasmus Lauge til Ekstra Bladet.

Han har hele pakken

De to har det sidste halve års tid lært hinanden at kende i ungarske Veszprem, hvortil El-Deraa kom i sommer fra egyptiske Zamalek. Han spillede tidligere en sæson for Ribe-Esbjerg - i øvrigt sammen med Jacob Holm, inden denne drog til Tyskland.

- Han har potentialet til at blive den helt komplette spiller. Nej, det er han jo allerede. Han har hele pakken. Han er et fysisk vidunder. Han kan løbe solen sort. Han kan løfte alle de vægte, der skal løftes i et træningscenter. Og han har hurtigheden, roser Lauge.

Og danskeren fortsætter:

- Han har også håndboldforstanden. Så nu handler det mere om at komme ud over stepperne. Og han kan nå rigtig langt, siger Lauge.

Rasmus Lauge ved søndagens træning, hvor han blev testet. Hans VM-skæbne afgøres mandag. Foto: Lars Poulsen

Egypten har gennem flere år vist, at de kommer med en masse fysik, power og hurtighed. Det har Danmark oplevet ved flere lejligheder, og det var noget, Nikolaj Jacobsen har advaret om.

Yehia El-Deraa er selvfølgelig også en dygtig forsvarsspiller, og så skal Danmark være klar på en hammer af et skud. Han er næsten for god.

- Han er virkelig et bæst, et fysisk vidunder. Der er sgu ikke mange fingre at sætte på ham, siger Lauge og griner. - Og så er han også et godt menneske.

- Nu stopper du.

- Det er han, griner Lauge videre.

'Ja ja, er du sindssyg?'

Men selvfølgelig kan han stoppes. Det kan alle håndboldspillere. Man skal bare gøre det rigtigt.

- Er han en af dem, I forbereder jer specielt på?

- Ja ja, er du sindssyg. Han har sin favoritside, og så vil han gerne finde ind over midten. Sådan lidt á la Daniel Narcisse fra Frankrig. Det skal vi have stoppet.

- Han inviterer lidt til den anden side, hvor han er lidt tung, lidt mindre hurtig og lidt mindre stærk. Så må vi se, om ikke vi kan komme ind med noget opbakning og gøre det svært for ham at spille bolden videre. Så vi går to mand på ham, når han går til den side, forklarer Lauge og tilføjer, at han simpelthen er for stærk til en enkelt forsvarsspiller alene.

Om det lykkes Danmark at dæmme op for Yehia El-Deraa finder vi ud af mandag aften fra klokken 20.30. Du kan selvfølgelig følge kampen om førstepladsen i gruppen direkte på ekstrabladet.dk.