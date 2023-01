Ændring: Frankrig får sin vilje

Danmark har spillet otte kampe ved VM.

De første seks begyndte klokken 20.30, mens de to seneste blev spillet klokken 18.

Søndag aften venter et nyt tidspunkt. Først klokken 21 begynder uret i Tele2 Arena at tikke. Det sene tidspunkt passer fransk tv bedst.

- Det er nok, fordi de mener, at de har flest seere der. Hvis det havde været mod Sverige, havde det været 20.30. I det her tilfælde har vi ikke noget at skulle have sagt, siger DR's underdirektør Anders Kern Boje til Ekstra Bladet.

- Det er så stor en kamp, så jeg tror, at folk måske så kommer en halv time senere i seng. Vi havde gjort som svenskerne og sagt 20.30, men det er de små marginaler.

Både DR og TV 2 viser finalen mellem Danmark og Frankrig.

Først klokken 21 skal Danmark være helt klar. Foto: Lars Poulsen

Ikke stor forskel for TV 2

Hos TV 2 mener de heller ikke, at den halve time får stor betydning, omend de helst vil have, at kampen begynder 20.30.

- Det kan vi dårligt som kollegial tv-station være ærgerlige over. Det gør ikke den store forskel for os. Det lever vi med, siger TV 2's sportschef Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

For mange børn kan det dog have en betydning.

- Der havde det nok været bedre med 20.30. Der er mange interesser, der skal tilgodeses.

- Omvendt har vi i mange år argumenteret for at få dem (finalerne, red.) væk fra sen eftermiddag. Det er en fordel for os seermæssigt, at den ligger om aftenen.

