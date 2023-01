Ærgerlig Landin: Vi kan ikke komme væk

Der hang et smørret smil over læberne på ham.

Som om han ikke var til at skyde igennem.

Og de 60 minutter forinden mod Tunesien havde da også givet prøvelser på, at der bare er dage, hvor selv de skarpeste skytter ikke kan passere Niklas Landin.

- Det var en kamp, jeg meget gerne ville sætte mit præg på, nu der var tale om mit jubilæum, sagde han om milepælen, han rundede i det danske mål.

- Det var jo en kamp som alle andre, men det lå da i baghovedet. Jeg har jo lært med tiden, at sådan noget ikke skal køres ekstraordinært op. Så jeg forsøgte at komme koldt vand i blodet, sagde han til Ekstra Bladet.

- Vokser man lige et par centimeter, når man runder sådan et hjørne?

- Det håber jeg, kom det grinende, inden Landin afbrød sig selv:

- Nej! Det ved jeg egentlig ikke. Det gør det lidt sværere, når man er så høj, kom det med endnu et grin.

Hertil og ikke længere. Niklas Landin med endnu en redning tirsdag aften. Foto: Lars Poulsen

Han spillede hele kampen, mens Kevin Møller blev siddende ude på bænken, og med en redningsprocent på 38 kunne Landin være mere end godt tilfreds.

Der er dog ting i arenaen, han aldrig bliver super glad for.

- Jeg ved ikke, om vi havde det rigtige spændingsniveau fra start. Måske er det fordi, vi kan begynde at mærke det hårde gulv lidt for meget.

- Hvordan det...?

- Det er følelsen af, at du ikke rigtig kan komme væk fra gulvet. Du kan ikke sætte af. Der er ikke noget fjeder i det. Det er stenhårdt, sagde han.

- Det er vel ens for begge hold...?

- Det kan man sige. Men derfor behøver det ikke være dårligt for begge hold. Sådan er det tit, når vi spiller ovenpå is. Så er det svært at lægge et gulv, hvor der er fjedring, som vi kender fra almindelige halgulve, sagde han.