Ærgrer sig over tv-brøler

TV2-ekspert Claus Møller Jakobsen ærgrer sig over brøler, han lavede under VM - den er dog ikke så pinlig, som den makkeren tidligere har lavet

Siden karrierestoppet i 2014 har Claus Møller Jakobsen været ekspertkommentator, når TV2 Sporten sender håndbold.

Senest har han været gæst i Niklas Landins podcast 'Duften af harpiks' og her fortæller han om sine oplevelser ved vinterens skøre corona-slutrunde i Egypten.

Danmark endte som verdensmester, men var i kvartfinalen ude i et vanvittigt opgør mod værtsnationen.

- Jeg laver en kæmpe brøler i Kairo, for i den her vanvittige eufori mod Egypten glemmer jeg at fortælle, hvorfor Mikkel Hansen får rødt kort, og Egypten får straffekast.

- Det er der måske 200.00 danskere, der ved men også 1,7 millioner danskere, der ikke ved.Den misser vi fuldstændig, både Bent og Thomas i kommentatorboksen, og jeg får det heller ikke sagt i studiet. Det er noget, jeg ærgrer mig over, siger Jakobsen i podcasten.

Episoden skete i slutningen af den ordinære spilletid, hvor Mikkel Hansen havde bolden, da dommeren fløjtede passivt spil med to sekunder tilbage, men i samme splitsekund afleverede Mikkel Hansen ud mod Lasse Svan, og det blev af dommeren tolket som usportslig optræden og forsøg på at trække tiden.

Det betød straffe i den anden ende, mens Mikkel Hansen måtte se to gange forlænget spilletid og straffekastkonkurrence fra tilskuerspladserne.

Her er vi ved EM 2020 i Malmö, hvor Anders Eggert og Daniel Svensson har bekymrede miner ude i venstre side, mens Claus Møller Jakobsen har det samme i midten med sin kæreste ved siden af sig. Foto: Lars Poulsen

Ved VM i Egypten var han alene med Morten Ankerdal i studiet, men ved tidligere slutrunder har også Daniel Svensson været med som ekspert, og han har også dummet sig engang, hvor den tårnhøje back, Nikolaj Markussen, var i studiet efter kampen.

- Svensson ved ikke, at vi er kommet på. Så siger han til Markussen, at 'du skal stå med pikken dér'...Der er små sorte tapestykker, hvor man skal stå, fordi så passer det med de forskellige kameravinkler. Der sagde vi også 'velkommen i Natholdet', da vi var færdige, griner Jakobsen i podcasten.

Claus Møller Jakobsen nåede 120 landskampe for Danmark og var med til at vinde bronze til både EM og VM.

På klubplan spillede han blandt andet ni sæsoner i Spanien, hvor det blev til triumf i Champions League i 2006 med Ciudad Real, mens han også har vundet det danske mesterskab med Skjern.

I dag er han 44 år og gift med den tidligere tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph, der nu er indehaver af Rudolph Care.

Claus Møller Jakobsen med konen Andrea Elisabeth Rudolph. Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix

Allerede da Claus Møller Jakobsen debuterede som slutrunde-ekspert på TV2 i 2015 var Ekstra Bladet rosende i beskrivelsen, selvom han blot var medkommentator på de sekundære kampe.

- Skjern-ikonet er eminent. Vidende, bidende med passende stænk humor og yderst velformuleret. Det er heller ikke i denne sammenhæng noget handikap at have et stort ordforråd. Ham kunne TV2 roligt have tildelt endnu større opgaver i denne slutrunde, lød det dengang i Ekstra Bladets anmeldelse.

Siden overtog han da også pladsen som førsteekspert, da Nikolaj Jacobsen blev landstræner og ikke længere kunne være ekspert.

