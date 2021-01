Ærlig Boldsen: - Vinder ikke guld sådan

Barcelona og Real Madrid. Se de spanske storhold i Copa del Rey lige her (+).

Norge kom til håndbold-VM som guldfavoritter sammen med Danmark, men efter nederlag i åbningskampen mod Frankrig turde den norske landstræner Christian Berge ikke at spare sine stjerner i kampen mod miniputterne fra Schweiz, der ellers kun er med på coronaafbud fra USA.

Kampen blev godt nok vundet 31-25, men den tidligere danske landsholdsanfører Joachim Boldsen er ekspert på norsk TV3 under slutrunden, og han kritiserer landstrænerens beslutninger.

- Du vinder ikke guld på den måde, det gør du bare ikke. Det må blive langt bedre, hvis man skal vinde guld, siger Boldsen ifølge Dagbladet.

- Jeg synes, at han spiller med alt for mange af de samme spillere. Der er spillere på bænken som også er med på landsholdet, og hvis ikke de spiller mod et land som Schweiz, der slet ikke er kvalificeret til VM, hvem skal de så spille mod, siger Boldsen.

- Man må skifte mere ud og ikke slide så meget på de samme spillere. Reinkind spiller en meget god kamp, men Tønnesen sidder på bænken hele kampen. Jeg har flere spørgsmål efter denne her kamp, siger Boldsen.

- Minder om Danmark i EM 92

Også den tidligere topmålmand Ole Erevik er ekspert på norsk tv. Han har dansk kone og bor nu i Solrød syd for København. Foto: Vidar Ruus/Ritzau Scanpix

- Send folk hjem nu!

Udover Kiel-spilleren Harald Reinkind blev der også drevet rovdrift på Sander Sagosen, der blev kampens spiller og scorede 11 mål på sine tre kvarter på banen.

Til sammenligning fik den danske stjerne Mikkel Hansen lov til at hvile sig i hele kampen mod DR Congo.

- Hvis man skal slide sådan på Sander Sagosen, så bliver det en lang, lang, lang slutrunde, siger Boldsen.

Den norske landstræner køber heller ikke Boldsens kritik, for han har talt med spillerne inden slutrunden og vil ikke have usikkerhed ind på holdet.

- Der må sætte sig en grundstamme, og det ser jeg konturerne af nu, og så må ham danskeren være så hård, han har lyst til, siger Berge til VG.

Stadig for meget

I mandagens 38-29-sejr mod Østrig havde Norge så lyttet en anelse til Boldsen.

Tønnesen fik mere spilletid, og Sagosen kom i starten kun ind ved straffekast, men nåede alligevel 32 minutter, scorede ni gange og er med 30 mål suveræn topscorer i VM-turneringen.

Alligevel er der også efter mandagens kamp ekspertkritik af brugen af Sagosen.

- Det er en voldsom belastning for Sagosen, der også har spillet meget for Kiel - også Final Four efter jul - så det er ikke meget hvile til vores bedste, og Sagosen har en krævende spillestil, siger Daniel Høglund på norsk tv.

- Vi tænker også på tiden fremover. Det er ikke sådan, at vi lige nu behøver Sagosens hjælp til at score, siger den tidligere topspiller Kristian Kjelling på norsk tv.

Norge møder nu Portugal, Island og Algeriet i mellemrunden, og herefter venter kvartfinalen. Når medaljerne fordeles har de fire bedste hold spillet ni kampe på 17 dage.

Norge har vundet sølv ved de seneste to VM-slutrunder og bronze ved seneste EM, men har ellers aldrig vundet medaljer ved store mesterskaber.

