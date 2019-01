Ærlig VM-stjerne inden vigtig kamp: - Jeg er træt

HERNING (Ekstra Bladet): Seks hårde kampe på halvanden uge. Det danske landshold har godt nok ikke for alvor været i problemer i nogle af kampene, men det har kostet på det fysiske plan.

27-årige Rasmus Lauge har spillet alle seks kampe - 3 timer, 40 minutter og 58 sekunder er det blevet til i alt, og nu venter Egypten i aften.

- Du har jo spillet mange kampe, og det har været et tætpakket program. Hvordan har du det fysisk?

- Jeg er træt, selvfølgelig er jeg det. Det vil jeg ikke lægge skjul på, men det er her, at vi skal bruge hviledagene til at komme ovenpå igen, siger Rasmus Lauge til Ekstra Bladet.

- Håber du på, at du får færre minutter mod Egypten end i de tidligere kampe i turneringen, så du er helt klar til resten af turneringen?

- Nu må vi se. Mange ting kan ske, inden vi selv spiller, og så må vi se, hvordan de andre resultater udvikler sig, men vi vil forberede os på, at vi skal ind og levere en benhård, fuldt koncentreret kamp. Det forbereder vi os også, og så må vi tage den derefter med de andre resultater, som vi alligevel ikke kan påvirke.

- Men vi skal lige se, om vi kan få fordelt resurserne, så vi i de sidste 10-15 minutter også har resurserne til at afgøre kampene. Vi kan ikke forvente, at kampene er afgjort inden, som de har været indtil nu.

- På et tidspunkt møder vi modstandere, hvor kampene bliver afgjort i de sidste 5-10 minutter, og der skal vi finde en balancegang, så vi er helt friske.

Udnytte kommunikationsfejl

Endnu en fysisk kamp er dog i vente for Danmark, når Egypten er modstanderen, vurderer den danske playmaker.

- Jeg tror, at det bliver en hård kamp igen. De kommer med en masse fysik og vildskab og dækker et rigtigt offensivt forsvar, så vi skal være klar på at komme ind og løse de opgaver, som vi har hver især. Derudover må vi se, om vi kan få udnyttet, at der også er lidt kommunikationsfejl hos Egypten indimellem, siger Lauge.

Der er dog nogle paralleller til Danmarks tidligere kamp i turneringen mod Tunesien.

- Det bliver nok samme type kamp som mod Tunesien, men egypterne er lidt mere offensive i deres forsvar, og så synes jeg faktisk, at de spiller bedre angrebsspil, siger Lauge.

