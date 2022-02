Afbudsramte Odense kæmper forgæves i fransk målfest

Mens mesterholdet Odense Håndbold har været suveræn i Bambusa Kvindeligaen i denne sæson med 19 sejre i 20 kampe, har holdet været noget mere svingende i Champions League.

Lørdag blev det til et nederlag efter et målorgie ude mod franske Metz på 31-38, men de danske mestre var også hårdt ramt af afbud.

Trods nederlaget - det sjette i 12 kampe - er Odense sikker på at komme videre fra gruppen, som de seks bedste hold avancerer fra.

Odense har i forvejen længe måttet undvære de langtidsskadede bagspillere Mia Rej og Helena Elver, og til kampen i Metz måtte træner Ulrik Kirkely også se bort fra landsholdsmålvogter Althea Reinhardt og landsholdsplaymaker Mie Højlund.

Gedigne profiler hos fynboerne, hvor især Reinhardt var savnet i målet.

Afløseren Martina Thörn fik stort set ikke fat i noget som helst, og franskmændene hamrede 19 bolde ind i begge halvlege.

Heldigvis for Kirkely fungerede angrebsspillet rigtig godt. Det gav 17 scoringer til Odense før pausen, og holdet var stadig helt med i kampen.

Gæsterne fra Fyn kom fremragende ud efter pausen og kom ret hurtigt foran med to mål.

En udvisning gav franskmændene en vej tilbage i kampen, som havde et gran uforudsigelighed i sig qua kampens to utilregneligt dømmende dommere fra Portugal.

Da Odense med 12 minutter igen indledte en længere scoringspause fik Metz muligheden for at slå et afgørende hul på måltavlen.

Den chance udnyttede hjemmeholdet. Fem minutter før tid var forskellen på fire mål, og det kom danskerne aldrig tilbage fra.