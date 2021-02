Afgørelsen nærmer sig

Niklas Landin har kontraktudløb til sommer, men håber at blive længere hos Kiel

Mikkel Hansen vender hjem til dansk håndbold

Torsdagens store historie går på, at Mikkel Hansen forlader Paris Saint-Germain for at vende hjem til Aalborg Håndbold i sommeren 2022.

Allerede denne sommer har Hansens landsholdskammerat Niklas Landin kontraktudløb i sin klub THW Kiel, men målmanden har umiddelbart ikke planer om at vende hjem.

- Jeg kan sige, at det går rigtig godt for os som familie i Kiel. Vi føler os meget komfortable og ville være glade for, hvis vi kan forsætte med en kontraktforlængelse, siger Landin til Kieler Nachrichten.

Niklas Landin skiftede som 18-årig fra KFUM København til GOG, og han nåede også et par år i Bjerringbro-Silkeborg, inden han i 2012 tog til tyske Rhein-Neckar Löwen og i 2015 videre til Kiel.

Her har han vundet det tyske mesterskab, den tyske pokal og EHF Cup, ligesom det denne vinter også blev til Champions League-titlen.

Med landsholdet har han vundet EM, VM og OL og blev i 2019 kåret til verdens bedste håndboldspiller, så han står med gode kort på hånden, før der skal forhandles kontrakt.

Forlænger Landin, så følger han i sporene på Hans Lindberg, der i sidst uge forlængede sin kontrakt med Füchse Berlin, så han vil være næsten 41 år ved kontraktudløb.

Senest har Landin i sin egen podcast dog talt om karrierestop, som du kan læse LIGE HER.

Landin i aktion for Kiel. Foto: Anita Graversen

Værd at bemærke er det, at de to danske reservemålmænd fra VM-triumfen i sidste måned, Emil Nielsen og Kevin Møller, tørnede sammen onsdag aften i Champions League, da Barcelona vandt 30-29 mod franske Nantes.

Kevin Møller havde ni redninger for spanierne, mens Emil Nielsen imponerede med hele 15 redninger mod sin formentlig kommende klub.

Andet steds i turneringen vandt Mikkel Hansen og PSG mod hviderussiske Brest i Champions League med 33-26. Mikkel Hansen er nu hele turneringens topscorer med sine 59 mål.

Kiel og Landin skal i Champions League først i kamp næste torsdag ude mod Nantes, men spiller søndag i Bundesligaen mod Magdeburg. I Bundesligaen spiller førerholdet Flensburg-Handewitt allerede torsdag aften, men her er Lasse Svan stadig tvivlsom med sin VM-skade, mens Simon Hald slider med sygdom.

Forbudt svensk glæde over Landin

Raser over allstar-hold: - Fuldstændig vanvittigt

Skjulte finale-hemmelighed