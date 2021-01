Afløser står klar i Danmark

Nikolaj Jacobsen har bedt Magnus Bramming om at kunne træde til, hvis Emil Jakobsen fortsat tester positiv

Den danske venstrefløj, Emil Jakobsen er stadig i isolation på hotel Marriott i Kairo efter sin positive coronatest, og landstræner Nikolaj Jacobsen er ved at gøre klar til eventuelt at hente en afløser ned fra Danmark.

Hvad gør du dig af tanker omkring Emil Jakobsen?

- Vi venter lige nu og ser, hvordan det går med Emil. Vi vil se de næste par dages test, inden vi gør noget. Hvis de bliver ved med at være positive vil vi prøve at se, om vi kan få nogle tal ud af det. Hvor høje er de tal? Kan man se, hvornår vi kan forvente, at han bliver negativ?

- Men ellers har vi gjort klar til at kunne afløse ham. Vi har givet Magnus Bramming besked på at få lavet en PCR-test. Han skal være klar til at rykke ud, hvis der ikke sker nogen bedring hos Emil, siger Nikolaj Jacobsen.

Magnus Bramming er blevet bedt om at gøre sig klar til at kunne afløse Emil Jakobsen i Kairo. Foto: Frank Molter/Ritzau Scanpix.

30-årige Magnus Bramming fra TTH Holstebro har tidligere været inde omkring landsholdet. Han er noteret for 13 landskampe. De seneste ved EM i Sverige for et år siden.

På grund af Emil Jakobsens positive test blev hele den danske trup testet inden kampen mod Bahrain fredag aften. Resultatet af de mange test fik spillerne først i bussen på vejen til kampen.

Med al det in mente ydede det danske landshold alligevel en imponerende indsats mod Bahrain.

Emil Jakobsen kan blive afløst af Magnus Bramming. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det var en lidt frustrerende optakt. Det var svært at få det til at handle om håndbold, fordi det handlede om alt muligt andet hele tiden. Så det var en prøvelse, men det er vigtigt, vi holder fokus på det, vi skal inde på banen.

Men jeg vil ærligt tilstå, det ikke er nogen nem opgave.

Alligevel virkede det til at køre som smurt?

- Ja mod Bahrain gjorde det. Men mon ikke der kommer større bump på vejen. Det tænker jeg. Men vi har erfarne folk. Niklas Landin og Lasse Svan er rigtig gode til at skabe det rette spændingsniveau. Det kan Mads Mensah, Henrik Møllgaard og Mikkel Hansen også. Vi har folk, der har en masse erfaring og som også hjælper de lidt yngre, siger landstræneren.

