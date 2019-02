Afslører de hemmelige tal: Det scorer håndboldheltene på guldet

Da fodboldlandsholdet sidste sommer i Rusland nåede 1/8-finalen ved VM mod Kroatien, blev der efterfølgende udbetalt 1,284 millioner kroner til hver spiller i bonus.

Helt så mange penge er der ikke i håndboldverdenen. Dansk Håndbold Forbund, DHF, og Håndboldspillerforeningen har indgået en hemmelig aftale om betaling og bonus for VM-guldet, men nu kan Ekstra Bladet, ved hjælp af kilder tæt på forhandlingerne, fortælle, at Mikkel Hansen og kompagni hver får omkring 250.000 kroner for det flotte resultat ved slutrunden.

Hverken DHF's generalsekretær, Morten Stig Christensen, eller direktør i Håndboldspillerforeningen, Michael Sahl Hansen, vil bekræfte beløbet.

Men Michael Sahl Hansen har tidligere forklaret Ekstra Bladet, hvordan aftalen er skruet sammen. Den er bygget op om et fast honorar og en bonusordning. Alle pengene smides i en spillerpulje, og spillerne får point for at være med i landskampe, samlinger og slutrunder. Alle, der har opnået samme pointtal, får udbetalt det samme beløb. Der bliver ikke gjort forskel på Mikkel Hansen eller Simon Hald.

Når det gælder det netop overståede VM, har bruttotruppen talt 18 mand. De 17 var på banen undervejs i turneringen. Det nåede Martin Larsen aldrig. Men da han alligevel var med under hele kampagnen, får han det samme beløb som de øvrige i truppen.

Som brødre vi dele. Alle får det samme i bonus. Foto: Jens Dresling.

For DHF betyder det en udskrivning på 4,5 millioner kroner. Men det tømmer ikke kassen hos forbundet. Dagbladet Politiken har tidligere oplyst, at DHF blandt andet på grund af rigelige kommunale tilskud forventer et overskud på godt 30 millioner kroner på at være vært for VM.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har også fået udbetalt en bonus. Men han er ikke en del af den kollektive aftale, og det har ikke været muligt at få oplyst, hvordan han er blevet belønnet for indsatsen. Han er dog næppe stillet dårligere end spillerne.

