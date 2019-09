Afslører detaljer fra DEN aften: Var jo helt vanvittigt

Guldholdet havde i den grad fortjent kulissen omkring Rådhuspladsen efter den exceptionelle triumf i VM-finalen mod Norge.

Mange tusinde danskere stimlede tæt sammen i januar-kulden for at hylde Mikkel Hansen og resten af håndboldherrerne.

I et stort dobbelt-interview i Eurowoman fortæller den danske håndboldstjerne og kæresten Stephanie Gundelach, hvordan de håndterede at blive forældre midt i al VM-virakken.

På rådhuset i det centrale København måtte den nybagte mor - mens der var taler og hyldest - sidde i et tilstødende lokale og amme sønnen. Udenfor var folkemængden i ekstase.

VM- og far-titlen var en heftigt kulmination, husker Mikkel Hansen.

- Mit liv peakede jo også lige der på grund af jer! Det var jo helt vanvittigt. De to ting sammen er noget, jeg aldrig vil glemme. Der skete så meget på så kort tid, at jeg stadig bliver rørt af at snakke om det. Men at blive forælder var meget større end alt andet. Der er ting i livet, som er væsentligt større end håndbold, siger han.

Mikkel Hansen nød det i fulde drag. Foto: Louise Herrche Serup/Ritzau Scanpix

33-årige Stephanie Gundelach sad med sønnen Eddie Max, mens holdet gik ud til hyldest. Så kom faderen tilbage.

– Og så fik jeg den idé, at Eddie Max skulle med ud. Selvfølgelig skulle han det, siger Mikkel og suppleres af kæresten.

– Jeg kan bare huske, at du kom hen til mig med raske skridt, tog ham i dine arme og gik mod balkonen, og jeg fulgte efter. Hele den måned havde været så overvældende for mig, og jeg kunne ikke rigtig rumme mere, men jeg gik med ud. Jeg havde ikke fattet, hvor mange mennesker der var, før jeg så det oppefra. Og pludselig kunne jeg bare høre det der sus, da de så Mikkel med Eddie Max. Jeg fik kuldegysninger over hele kroppen, det var så overvældende at se dig stå der med vores nyfødte søn, lige efter I havde vundet VM. Det var, som om du forsvandt lidt. Du lagde slet ikke mærke til alle de mennesker, du stod bare og kiggede ham i øjnene og snakkede til ham.

Stephanie Gundelach fortæller, at hun husker landsholdstruppen som 'super bagstive'. Mikkel Hansen husker, at han var 'rimelig flyvende'.

Mikkel Hansen med far Flemming og kæresten Stephanie Gundelach. Foto: Lars Poulsen

Indtil da havde mor og søn opholdt sig i et sommerhus i Herning-området, så de kunne være tæt på håndboldstjernen, der også fik meget frirum af landstræner Nikolaj Jacobsen.

Mikkel Hansens forældre rykkede også ind i et sommerhus i nærheden.

Parret rykkede tilbage til Paris efter fejringen på Rådhuspladsen og fandt noget ro. Der er det planen, at de vil være, til Mikkel Hansens kontrakt udløber i sommeren 2021. Om han skal forlænges vides ikke, men begge vil gerne hjem til Danmark på et tidspunkt.

