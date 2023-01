Aftale på landsholdet: Nægter at tale om det

- Ingen kommentarer.

- Jeg forstår, hvor du kommer fra, og hvorfor du spørger, men jeg har ingen kommentarer.

Uanset hvem man spurgte i den danske VM-trup efter kampen mod Bahrain søndag aften, var der, som du lige læste, ingen kommentarer.

Ikke til kampen. Den ville de gerne tale om. Nej, TV 2's historie om mulig matchfixing i international tophold, en historie, der fyldte meget søndag og igen mandag i både danske og internationale medier.

Men ikke i den danske VM-trup, hvor gruppen af spillere, der har spillet med de omtalte dommere, trods alt er stor.

Ikke en mening om TV 2-historie

Og det er der en ganske udmærket forklaring på, siger Hans Lindberg:

- Der er tale om en artikel, som TV 2 har skrevet, og det er ikke et grundlag, jeg vil danne min mening på, siger stjernen og uddyber:

- Vi har simpelthen ikke tid til at gå i dybden med det her. Det må andre gøre. Vi er her for at spille håndbold og vinde kampe, kommer det.

Lindberg har bestemt ikke noget imod at forholde sig til et emne som matchfixing. Bare ikke lige nu:

- Jeg har ikke tid til at læse en rapport. Jeg har travlt med at se video på vores næste modstander og sørge for at spille noget god håndbold.

Mikkel Hansen og Simon Pytlick i selskab med fysioterapeut Anja Greve ved træningen mandag. Foto: Lars Poulsen

- Men vi kan jo godt blive enige om, at det er et emne, der selvfølgelig ikke er fedt for sporten. Og det er sportsfixing generelt ikke - uanset hvilken sportsgren, der er tale om. Men ellers vil jeg ikke gå i dybden med det, siger han og bliver bakket op af kollegaen på højre fløj, Johan Hansen:

- Vi har valgt ikke rigtig at snakke om det og dermed lægge fokus på det. Der er mange ting, der fylder rundt omkring. Vi er godt klar over, at medierne vil spørge ind til det, og der har vi valgt at tage en fælles beslutning. Det er ikke noget, vi gider bruge kræfter på, når vi har så tæt et program, siger han.

Holder sig væk fra alt

Han tilføjer, at det må være i alles interesse, at fokus er på den næste kamp.

- Jeg prøver selv at holde mig væk fra alle slags medier de her dage, for man kan jo læse alt om landsholdet. Både på godt og ondt. Personligt prøver jeg at have fokus inde på de 20x40 meter, og så holde os til det, kommer det.

Emil Jakobsen foran landstrænerduoen ved mandagens træning. Foto: Lars Poulsen

Lindberg mener ikke, der som sådan er taget en fælles beslutning internt i truppen om at lukke ned.

- Det her er bare min holdning, men nej, der er ikke taget en fælles beslutning på den måde i truppen. Spillerne har jo ret til at have en holdning til tingene, siger han.

Lukas Jørgensen er med for første gang, og han bakker helt og holdent op om ikke at forholde sig til emnet:

- Det er heller ikke noget, vi fokuserer på. Vi ved godt, at sagen er i gang, men vi har ikke nogen kommentarer til noget om det.

- Har I aftalt i truppen, at I ikke kommenterer det?

- Ja, vi har bare aftalt, at vi ikke har lyst til at udtrykke nogen holdning til det, fordi det er ikke inden for vores område, siger han.

Ekstra Bladet har også spurgt Magnus Landin og Magnus Saugstrup til rapporten. De har ingen kommentarer.