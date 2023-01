Afviser: - Simpelthen umuligt

Danske fans, der tager turen til Malmö Arena for at se landsholdet i aktion, skal ikke forvente autografer og selfies

Det kan se godt ud på sociale medier.

Lige et billede med Mathias Gidsel, Niklas Landin eller måske endda Mikkel Hansen.

Men de mange danske fans kan godt glemme det under VM. Flere spillere og landstræner Nikolaj Jacobsen vil ellers gerne, men det går ikke.

- Det kommer ikke til at ske. Det kan vi jo ikke. Det er simpelthen umuligt, så har vi slet ikke en chance for at styre noget. Autografer og så videre, så skal man være heldig, at man lige løber forbi en spiller, der forbarmer og lige hurtigt laver en enkelt autograf.

- Det med at komme ud og sige hej til fansene. Det kan vi jo ikke. Det har vi ikke en chance for, siger landstræneren.

Det internationale håndboldforbund har besluttet, at spillerne før og under slutrunden skal testes for coronavirus, og truppen vil ikke risikere at blive smittet.

Landstræneren fortæller, at der ikke bliver mulighed for selfies med spillerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Annonce:

Skal ikke ud i byen

Holdet kommer dog ikke til at leve i en boble som under tidligere slutrunder, men skal heller ikke ud i byen.

- Det er jo ligegyldigt, hvis vi er det eneste hold, der gør det, men vi gør det med omtanke. Vi fiser ikke rundt ude og drikker kaffe og alt sådan noget på hviledage ude i byen.

- Vi kan godt lige mødes og sige hej til den tætteste del af familien, som man har nogenlunde styr på, hvor de befinder sig i verden. Det er så også den kontakt, vi vælger at have under slutrunden.

Mensah vil meget gerne give autografer, men kommer ikke til det. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi GAD godt

Tirsdag blev landsholdsspiller Mads Mensah testet positiv for coronavirus, men onsdag fik han lov til igen at være en del af truppen og skulle ikke længere sidde isoleret på sit værelse.

Han ville gerne give autografer under slutrunden.

- Jeg synes, at det er rigtig ærgerligt, men jeg tror også, at alle har forståelse for, at vi ikke kan gøre det. Vi GAD godt, men sådan kan det ikke blive denne her gang, siger Mensah til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Det er ikke vores beslutning. Det må vi se, om vi kan give tilbage til folk på et andet tidspunkt. Det kan ikke rigtig være anderledes.

Danmark spiller sin første kamp ved VM mod Belgien fredag klokken 20.30 i Malmö Arena.