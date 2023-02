Afviser ultimative krav

De bedste danske kvindelige håndboldspillere kan se frem til at have Jesper Jensen i spidsen frem til 2026.

Den nuværende landstræner forlængede nemlig sin kontrakt med kvindelandsholdet søndag formiddag og stopper i samme ombæring hos Team Esbjerg, når kalenderen rammer sommeren 2024.

Jesper Jensen når dermed at stå i spidsen for det vestjyske storhold i syv år, efter han kom til tilbage i 2017.

Kontraktforlængelsen med landsholdet og det pludselige stop hos Team Esbjerg blev annonceret samtidig, og Ekstra Bladet spurgte derfor sportschef i DHF, Morten Henriksen, om der var blevet stillet krav til Jesper Jensen om at indstille sit arbejde hos Team Esbjerg for at få lov til at forlænge kontrakten som landstræner, men det er ikke tilfældet.

- Hvordan og hvorledes vi er kommet frem til den løsning, synes jeg egentlig er ligegyldigt. Vi opererer generelt ikke med sådan nogle ultimative krav, det kan jeg sige.

- Men jeg tror - jeg tror også, Jesper siger det samme - at det er godt for ham. Det er hårdt at dobbeltjobbe, og derfor er vi jo yderst glade for, at vi fra 2024 har vores kvindelandstræner på fuld tid, siger sportschefen til Ekstra Bladet.

Sportschef Morten Henriksen er meget glad for, at Jesper Jensen fortsætter som landstræner på fuldtid. Foto: Tariq Mikkel Khan

Intet pres

Den 45-årige aarhusianer er umiddelbart ikke uenig med Morten Henriksens udlægning og forklarer til Ritzau, at det er tiden med familien, der har været det store trækplaster i forhold til at droppe dobbeltjobbet.

- Folk i Dansk Håndbold Forbund har hele tiden gjort klart, at deres ønske var, at jeg var landstræner på fuld tid. Men der har ikke været noget pres overhovedet, understreger han over for Ritzau.

Beslutningen om at vælge Esbjerg fra skal snarere ses som en erkendelse af, at han på længere sigt vil få svært ved at fortsætte i det samme arbejdstempo, som de senere år har budt på.

- Som min kone formulerede det forleden, så er travlt blevet det normale hjemme hos os.

- Jeg og min familie skylder hinanden, at jeg også engang imellem kører til vores børns udekampe, og at jeg også er med til bryllup hos nogle venner.

- Der har været flere nej'er end ja'er. Det er vi ret afklaret med, men nogle gange skal man også sige fra, inden det bliver for meget. Jeg er superglad for det, jeg har nu og synes, det går rigtig godt. Men man kan ikke køre 15 år med travlhed som det normale, siger Jesper Jensen.

Jesper Jensen har haft ansvaret for kvindelandsholdet i tre slutrunder og har nået semifinalen hver gang.

Næste slutrunde for kvinderne er VM senere på året i Danmark, Sverige og Norge,