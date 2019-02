Afviste udlandet: Toptræner får ny kontrakt

Odense Håndbold har forlænget aftalen med træner Jan Pytlick, så parterne har papir på hinanden frem til sommeren 2022.

Det bekræfter Jan Pytlick til TV2 Sport.

- Det er en sindssygt spændende klub at være i, og klubbens ambitioner hænger godt i tråd med mine egne ambitioner om at ville være de bedste.

- Med de muligheder, klubben har for at tiltrække rigtig dygtige spillere, har jeg slet ikke været i tvivl om, at det skulle jeg være en del af, siger Jan Pytlick til TV2 Sport.

Trænerens nuværende kontrakt stod til at udløb til sommer.

Han kom til Odense Håndbold i sommeren i 2016, og han har tidligere været træner for Danmarks kvindelandshold i håndbold.

Det job bestred Pytlick første gang fra 1998 til 2006, og han stod igen i spidsen for de danske håndboldkvinder fra 2007 til 2015.

Odense Håndbold har haft en forrygende sæson i HTL Ligaen indtil nu og topper rækken med 38 point efter 19 sejre ud af lige så mange mulige kampe.

Dermed er Odenses håndboldkvinder også ubesejret, inden det senere onsdag gælder mødet med bundholdet Ringkøbing Håndbold.

Jan Pytlick fortæller til TV2 Sport, at han har haft et par tilbud om at træne i udlandet.

- Dem tyggede jeg selvfølgelig lidt på, men jeg kunne godt mærke, at det var Odense, jeg ville, fordi jeg synes simpelthen, at det er så spændende, det klubben har gang i, siger Jan Pytlick.

