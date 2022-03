Agent ville have penge for Gidsel-interview

Det er åbenbart ikke helt ligetil at få et interview i kassen med Mathias Gidsel. Landsholdspillerens agent krævede angiveligt penge for det, da en journalist fra et fagblad ringede med en forespørgsel. Agenten ønsker ikke at svare på kritikken

Med sine glidende bevægelser og en imponerende fart skød Mathias Gidsel sig for alvor ind i danskernes hjerter, da han fik slutrundedebut ved VM i håndbold 2021.

Lidt over et år efter og tre medaljer rigere står den ydmyge GOG-spiller overfor et stort skifte til Bundesligaen. Men i februar kom der skår i glæden.

Den 22-årige back rev sit bagerste korsbånd over i højre knæ og kunne se frem til en skadespause på fire til seks måneder, og den historie kastede flere medier og journalister sig ikke overraskende over. Heriblandt Ekstra Bladet.

Jakob Melgaard, der arbejder som freelancejournalist for fagbladet Krop + Fysik, var også en af dem. Han var optaget af, hvordan genoptræningsforløbet ser ud for en atlet som Gidsel efter en så alvorlig skade.

Men da han rakte ud med en interviewforespørgsel til landsholdspillerens rådgiver og agent Simon Friis, fordi Jakob Melgaard ikke selv havde et direkte nummer til Gidsel, blev Jakob Melgaard selv mødt af et spørgsmål, han ikke havde forventet.

Simon Friis ville angiveligt have at vide, hvor meget Jakob Melgaard i så fald ville betale.

Journalisten var efterladt forbløffet. Det er ikke kutyme at bede om penge mod et interview, og der er mange eksempler på, at agenter normalt har en stor interesse i at få deres atleter i medierne for at høste omtale. En anden form for valuta.

Efter parternes telefonsamtale gik der ikke lang tid, før Jakob Melgaard satte sig foran tastaturet og strikkede nogle ord sammen, som han lagde ud på Twitter.

I teksten teasede han for, hvem opslaget drejede sig om, og Jakob Melgaard bekræfter også overfor Ekstra Bladet, at der er tale om Gidsels agent, Simon Friis.

- Det kom bag på mig, for jeg havde ikke forventet det. Jeg ringede med et ønske om et helt normalt interview, der skulle handle om Gidsels genoptræning, men fordi opkaldet kom fra en journalist fra et fagblad, krævede han penge for det, uddyber Jakob Melgaard og tilføjer, at Simon Friis mente, at interviewet var reklame for et blad, som danske fysioterapeuter betaler for.

- Kunne du have misforstået det, han sagde til dig?

- Jeg har ikke misforstået hans ord. Det kan være, at han selv tror, at han taler med en reklamemand. Men jeg fortæller ham, at jeg ringer fra et fagblad med en seriøs journalistisk forespørgsel om et interview, der skal læses af fysioterapeuter, og som derigennem kan blive inspireret til, hvordan man kan få en professionel atlet på benene igen, siger Jakob Melgaard

- Så nej. Det er 100 procent sikkert, at han siger, at han vil have penge for interviewet. Nu ved jeg ikke med sikkerhed, om han virkelig ville have pengene, eller om han bare ikke ville have Mathias (Gidsel, red.) til at stille op. For jeg kan ikke forestille mig, at han regnede med, jeg ville betale for det.

Artiklen fortsætter under billedet..

Landstræner Nikolaj Jakobsen sammen med Mathias Gidsel. Foto: Lars Poulsen

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Simon Friis for at spørge ham til hans version, men han har ikke ønsket at medvirke i artiklen. Ekstra Bladet spurgte til, hvordan han oplevede samtalen med Jakob Melgaard, om det er normalt for ham at kræve penge, og om det eventuelle beløb går til ham eller Gidsel.

Simon Friis repræsenterer også spillere i fodboldverdenen.

Jakob Melgaard oplyser videre, at han valgte at bruge Twitter som en platform til at få et budskab ud.

- Det var ikke, fordi jeg ville lave et sjovt Gidsel-ordspil, siger han og henviser til "en kedelig gidsel-situation", som fremgår af tweetet.

- Jeg gjorde det, fordi jeg som gammel sportsjournalist er en smule bekymret for, at det bliver sværere og sværere for journalister at tale med stjernerne.

Ekstra Bladet forsøger at indhente en kommentar fra Mathias Gidsel, der til sommer tilslutter sig Füchse Berlin.

Højre backen stiller jævnligt op til interviews efter kampe for GOG og landsholdet.

