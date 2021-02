Agger og Danmark jubler over VM-guldet

Hele Danmark brød ud i et jubelbrøl, da Danmark søndag aften vandt VM-finalen over arvefjenderne

Fra hver sin stue jublede danskerne med håndboldheltene i Egypten.

Da Magnus Landin endegyldigt sikrede VM-guldet ved Danmarks 26. mål i finalen mod Sverige, brød jublen løs i de danske hjem - og selvfølgelig også på de sociale medier - et af de steder, hvor man umiddelbart kunne dele sin begejstring over vikingernes vellykkede togt til Egypten.

De flyver ikke hjem med faroens skatte, men de tager VM-pokalen med retur i flyet, der lander i eftermiddag i Kastrup.

Og mens de venter på flyet i Kairos lufthavn, så kan de scrolle ned over et bredt udsnit af danskere, der siger tillykke,

En af dem, der har meldt sig i koret, er fodboldlandsholdets tidligere anfører Daniel Agger. Han kender om nogen til at være under pres fra en hel nation.

De danske fodboldklubber står heller ikke tilbage - og selv om håndbold har ry for at være mest for jyder, så er der her et par lykønskninger fra begge sider af Storebælt

De tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen, der i den grad kender til at tage tidligt hjem fra turneringer, stemmer også i med lykønskningen til holdet, der gik hele vejen.

Hos Dansk Industri er der også glæde over VM-guldet.

DI fik knap så meget ud af lysshowet på bygningen mellem Rådhuspladsen og Tivoli i København, da Øresundsbroen tog det meste opmærksomhed søndag aften ved at skifte bropillerne til rød-hvide farver.

Men under normale omstændigheder havde DI været klar med det helt store lyshav, når danskerne ville hylde Landin og co. efter ankomsten - og det ærgrer DI sig selvfølgelig over, at cononaen sætter en stopper for.

Den tidligere klima- og energiminister Lykke Friis viser et billede af Nikolaj Jacobsens tatoverede arm og beder om, at en tatovør kan holde ekstraordinært åbent, så landstræneren kan få endnu en VM-guldstjerne foreviget.

