Akutindlagt med hul i tarmen

Bjarte Myrhol indlagt onsdag formiddag og opereret på grund af et hul i tarmen

Bjarte Myrhol måtte onsdag formiddag akutindlægges og lynopereres på grund af et hul i tarmen. Det var anden gang på blot fire måneder, den norske stregveteran måtte hasteindlægges på grund af tilbagevendende infektioner i tarmene.

Diagnosen er ifølge klubben ’diverticulitis’, der kan skyldes udposninger på tyktarmen. Der kan opstå betændelse i den forbindelse, og den behandles normalt med antibiotika og – i sjældne tilfælde – operation.

Det meddeler Skjern Håndbold på sin hjemmeside, hvor det også fremgår, at der venter den norske streg-kriger en længere pause, som ingen endnu kender omfanget af.

- Vi føler med Bjarte og familien, som har været meget igennem de seneste måneder. Vi ved ikke meget på nuværende tidspunkt, men vi kommer til at savne ham utroligt meget på holdet, siger klubbens bestyrelsesformand Carsten Thygesen.

- Alle i og omkring Skjern Håndbold sender familien de bedste tanker og håber, vi snart får vores kaptajn tilbage på håndboldbanen, siger Carsten Thygesen.

Bjarne Myrhol har spillere flere end 200 landskampe for Norge. Foto: Jens Dresling.

37-årige Bjarte Myrhol har i årevis konstant holdet sig i feltet af verdens bedste stregspillere. Han har spillet flere end 200 landskampe for Norge og haft en klubkarriere, der de sidste 14 år har budt på håndbold i Veszprem, Nordhorn, Rhein-Neckar Löwen og de seneste fire sæsoner i Skjern, hvor han er en indlysende anfører og kulturbærer.

Bjarte Myrhold blev i sin tid i Rhein-Neckar Löwen ramt af testikelkræft. Han fik konstateret cancer og blev opereret tre døgn senere på et hospital i Mannheim, hvorefter fulgte en lang og anstrengende behandling, der bl.a. indebar to kemo-kure.

Blot to måneder senere gjorde den norske stregspiller comeback i Bundesligaen. Bjarte Myrhol og hans kone Charlotte Forslund havde længe ønsket sig et barn, og det lykkedes 13 måneder senere, da parret blev forældre til Rasmus.

Sygemeldingen er naturligvis et slag for Skjern – men også for Norge, der sammen med Østrig og Sverige arrangerer EM i herrehåndbold i januar. Danmark og Norge kan rende på hinanden i mellemrunden i Malmø.

