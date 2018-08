Aldrig fed og færdig: 44-årig skifter til jysk klub

Håndboldveteranen Søren Haagen er blevet 44 år, men han er endnu ikke færdig som målmand i Danmarks bedste herrehåndboldliga.

I den kommende sæson skal han nemlig vogte målet for Ribe-Esbjerg, skriver klubben på sin hjemmeside.

Det har han prøvet før. Haagen spillede også i Ribe-Esbjerg i sæsonen 2016/17, så klubben ved, hvad den får i den rutinerede målmand.

- Det var en god oplevelse for begge parter, og selv om Søren er blevet et år ældre siden da, har han bestemt stadig noget at byde ind med.

- Han er en rutineret herre, som har prøvet rigtig meget og en god fyr at have i truppen, siger eliterådsformand Sune Agerschou til hjemmesiden.

Søren Haagen og Nikolaj Jacobsen i en Kiel-Flensborg-kamp. Foto: Erik Kragh/ Polfoto

Nikolaj Jacobsen og Søren Haagen på landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Søren Haagen havde egentlig "pakket håndboldtasken væk", men så meldte bejlere sig på banen. En af dem var Ribe-Esbjerg, og målmanden blev overbevist om at tage en sæson mere.

- Jeg har tidligere haft næsten 12 år, der forsvandt ud af mit håndboldliv på grund af sygdom, så jeg nyder bare, at jeg nu har nogle flere år i den anden ende, siger Søren Haagen.

- Jeg havde en rigtig god tid, sidst jeg var i klubben, hvor det kulminerede med en semifinale. Det håber jeg, vi kan nå igen i denne sæson, siger målmanden.

I Ribe-Esbjerg skal Søren Haagen kæmpe om spilletid i målet med Søren Rasmussen og Tim Winkler.

