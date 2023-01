Aldrig set noget lignende: - Helt vanvittigt

Puha!

Det skulle åbenbart blive spændende i fredagens hektiske VM-semifinale. Danmark var foran med 20-15 i løbet af 2. halvleg, men få minutter senere var danskerne kun foran med ét mål.

- Vi havde snakket om, at de ikke stopper. De bliver ved og skal kun have et lille moment i kampen, så kan håndbold vende på 20 sekunder, siger landstræner Nikolaj Jacobsen efter semifinale-sejren på 26-23 over Spanien.

- Jeg mindes ikke at have set et hold komme så mange gange tilbage, så længe jeg har haft med håndbold at gøre.

- Det er helt vanvittigt, som de kan komme tilbage, så stor ros til dem også for en fantastisk moral, kom det fra manden, der nu står i sin tredje VM-finale i træk som landstræner.

Danmark er finaleklar for tredje VM-slutrunde i træk. Foto: Lars Poulsen

- Dumme fejl

De danske spillere virkede pludselig en smule nervøse og begik fejl.

En iagttagelse Jacobsen bestemt ikke var uenig i.

- Vi løser mange ting rigtig godt og kommer ind med en føring på fem mål, så kommer der lidt grus i maskineriet.

- Vi laver nogle dumme fejl ved, og det blev langt mere spændende, end det burde have været, når vi ser på kampens forløb.

Foto: Lars Poulsen

Forfærdelige minutter

Det var dog over 60 minutter Danmarks kamp.

Magnus Saugstrup havde med kampens første to scoringer fra stregen sat spanierne tilbage, så de hele tiden halsede efter.

De gjorde det nu godt, Jordi Riberas tropper. De kom tilbage, udlignede og forsøgte så nye ting, når den danske maskine igen og igen kværnede forbi dem.

Heller ikke selvom de flere gange havde heldet og manglende dommer-dygtighed på deres side, formåede de at komme op, og i stedet øgede danskerne forspringet til fem mål ved pausen.

Det smagte af dansk sejr.

Og så kom de forfærdelige ti minutter midtvejs i 2. halvleg, hvor fem måls føring blev til et, og det hele syntes at sejle.

Det danske hold holdt dog hovedet koldt, fik sat nogle vigtige, VIGTIGE scoringer ind, og så var sejren en kendsgerning, da Niklas Landin hev sin redning på straffe ud i sidste minut.

Kan blive de første

Danmark er med sejren i VM-finalen for tredje gang i træk og kan også vinde VM historiske tre gange i træk. Det er landstræneren dog ikke meget for at tale om.

- Vi vil vinde på søndag, og så er det planen, så må vi se, om det kan lade sig gøre. Det var en hård kamp, så jeg er lidt træt nu. Vi gjorde det lidt for unødigt spændende. Vi burde have lukket den tidligere.

- Jeg har med vilje slet ikke haft fokus på det. Vi har ikke talt om det på noget tidspunkt. Vi havde fokus på at vinde en medalje. Den er vi sikker på nu, og nu vil vi fokusere på at få den flotteste af dem.

Søndag klokken 20.30 eller 21 spiller Danmark finale i Stockholm mod Sverige eller Frankrig.