Aldrig sket før: - En svær mission

Den danske landstræner har udtaget sin VM-trup og er sikker på, at stjernen over dem alle kommer til at gøre det godt. Men han vil ikke sige, hvem der akkurat ikke klarede cuttet

De har én ting i sigte.

Danmark skal forsøge at vinde VM-trofæet for ufattelige tredje gang i træk.

Nikolaj Jacobsens mandskab er da også favoritten blandt flere bookmakere til at tage guldet.

- Der er ingen tvivl om, at når vi kommer som dobbelt forsvarende verdensmestre, så hører vi selvfølgelig til blandt de favoritter, der er. Det ved vi godt. Og så er der nogle danske bookmakere, der også skal have en forretning til at løbe rundt, siger landstræneren til Ekstra Bladet.

- Vi ved godt, at det bliver svært. I og med at det aldrig er sket før, at et land har vundet tre verdensmesterskaber i træk, så er det også en svær mission vi skal ud på, men det er også en ekstra motivation at kunne blive den første nation.

- Der er en håndfuld nationer, der kan gå hele vejen.

Den danske landstræner satte mandag navn på 18 udvalgte spillere.



Nøjes med to målmænd

Der er to målmænd i truppen, mens blandt andre Emil Nielsen (FC Barcelona) og Jannick Green (Paris Saint-Germain) er forbigået.

- De andre gange har vi haft tre målmænd med på grund af corona. Ellers er det ikke min favorit at have tre med, fordi den tredje kan være lidt i overskud noget af tiden.

- Det er bedre, at spillerne holder sig i form hjemme i klubberne, og der er ikke problemer med at kalde spillere ind til Sverige.

Hvem, den næste spiller havde været i rækken, hvis Jacobsen kunne have haft en mere med, vil han ikke sige.

- Det gider jeg ikke. Jeg har taget 18 mand med. Det er det, vi tror på, er det rigtige antal for at få aktiveret alle mand.

Aalborg Håndbolds Mikkel Hansen skal for tredje gang i træk forsøge at gøre Danmark til verdensmestre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Store forventninger til Mikkel

Mikkel Hansen har efter hjemkomsten til Danmark ikke været på sit sædvanlige tårnhøje niveau. Det bekymrer dog ikke Nikolaj Jacobsen.

- Jeg er sikker på, at Mikkel som til stort set alle de andre slutrunder, hvor han har repræsenteret Danmark, kommer til at gøre det godt.

- Jeg er ikke ét sekund nervøs for Mikkel. Jeg er sikker på, at det bliver lige så godt, som det plejer at være.

Slutrunden begynder 11. januar og slutter 29. januar. Den spilles i Sverige og Polen. Danmark spiller gruppespil og eventuel mellemrunde i Malmø.