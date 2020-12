Alene i storbyen: Lukket land for kæresten

Hvad ser du som den største forskel mellem Danmark og Rusland?

- Der er den størrelsesmæssige forskel. Alene i Moskva, hvor jeg bor, lever der over 20 millioner mennesker. Når vi spiller udekampe, skal vi jo flyve rundt. En udebane kamp kan tit tage tre dage ud af kalenderen.

- Derudover er det noget billigere at leve i Moskva. Det er dog virkelig nødvendigt at kunne nogle russiske ord for at kunne handle. Alt står nemlig på rusisk.

- Jeg har også lagt mærke til, at frugt og grønt bliver hurtigere dårligt, og det ser jeg som et godt tegn. Jeg tænker, det er fordi, at det bliver produceret her i landet og ikke behøves sprøjtes så meget for at skulle holde sig.

- Som håndboldspiller kan jeg også kan mærke, at det er en anderledes kultur. Jeg tror ikke, at der er af de russiske spillere på holdet, der har en uddannelse. Her i Danmark er det jo modsat. Vi danskere har et sikkerhedsnet, hvis det ikke går med håndbolden. Det har man ikke på samme måde i Rusland. Der er sporten virkelig hele deres verden.