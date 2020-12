Alle ramt af corona: - Frygter kaos uden lige

Tirsdag er store ankomstdag ved kvindernes EM i håndbold, der afvikles i Danmark.

Og coronasituationen gør det hele ekstra sprængfarligt - for eksempel i gruppe D, hvor samtlige fire hold har været ramt af corona i optakten.

- Jeg er meget skeptisk, for nu kommer holdene flyvende ind fra nær og fjern i Europa.

- Jeg frygter, at det kan blive et kaos uden lige, hvis der kommer smitte ind på et hold, og det breder sig, og de skal testes, spille og mødes. Jeg håber for arrangørens skyld, at det lykkes at undgå det, men det er vanskeligt at se, at det kan ske, siger den norske håndboldekspert Bent Svele til norsk TV2.

Har han en begrundet frygt for kaos?

- Det må du spørge ham om, men jeg kan sige, at der er ikke nogen, der kommer ind i Danmark, hvis ikke de har en pletfri coronatest i baglommen, og det ved luftfartsselskaberne også, siger DHF-formand Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

- Når de så kommer til Billund, så bliver de pillet ud til test, kommer ud af en bagdør og ind i en bus, der er sprittet af og klar, så kører de til Scandic Hotel i Kolding og bliver lukket ind af en bagdør kun til dem.

- I bussen får de udleveret nøglekort, de går direkte op på værelserne og opholder sig indtil de leverer en ren test, og så bliver de testet hver dag de næste fire dage.

Per Bertelsen er tryg ved situationen forud for EM i Danmark. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

I Polen var 14 af 35 spillere i bruttotruppen smittet i sidste uge, men de sidste tests før afrejse har været negative for alle rejsende.

Tyskland er rejst til Danmark uden træner Henk Groener, der er isoleret fra holdet og er usikker til den første kamp.

Hos Rumænien blev stregspilleren Crina Pintea testet positiv lige før afrejse, og også to i staben er ramt. Ved ankomsten til Danmark blev også fløjspilleren Laura Moisa testet positiv, og hun er nu isoleret på et andet hotel sammen med en værelseskammerat.

- De bliver testet hver dag, så længe de er ude af boblen, og hele holdet bliver testet igen i dag og igen i morgen for at se, om der er gået en mere i fælden, siger DHF-formand Per Bertelsen.

Rumænien møder Tyskland torsdag aften i EM-premieren, og her kan begge hold forhåbentlig stille op.

- Holdene ankommer to dage før første kamp, og det er en dag tidligere end ved andre slutrunder, men det giver mulighed for at teste mere. Jeg ved ikke, hvad vi mere skulle kunne gøre. Vi ligger på den hårde kant i forhold til, hvad spillerne skal igennem. Jeg er tryg ved systemet, siger Per Bertelsen til Ekstra Bladet.

Det fjerde og sidste hold i gruppe D er Norge, der har Silje Solberg ude efter flere positive coronatests, mens Veronica Kristiansen, der spiller i Ungarn, netop er kommet tilbage efter corona. Det tog hende 22 dage, at blive rask.

– I Ungarn har dem, der dyrker topsport fået problemer. De er startet med at træne for tidligt og for hardt. Jeg er meget taknemmelig for, at klubben krævede, at jeg skulle holde mig i ro, siger Kristiansen til VG.

Kaos, da Norge med Silje Solberg senest vandt en slutrunde på dansk grund. Denne gang er det en anden årsag, der kan give kaos. Foto: Jens Dresling

Nu isoleres alle holdene på samme lukkede hotel i Kolding, hvor også holdene fra Holland, Ungarn, Serbien og Kroatien skal bo. De otte øvrige lande bor på hotel i Herning. alle spillere skal have mundbind på indendørs, og ved maden skal de have handsker på.

Det har tidligere været fremme i svenske medier, at hvis en spiller bryder coronaboblen og går ud på egen hånd, så bliver hele holdet diskvalificeret.

Den norske landsholdschef Thorir Hergeirsson håber dog på mildere konsekvenser.

- Jeg vil tro, at der først venter en saftig bøde. Det plejer at være traditionen både for EHF og IHF. Derefter vil der nok komme represalier, der er kraftigere.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi er loyale over for de gældende regler, og de regler siger, at vi ikke må gå uden for hotellet bortset fra ind og ud af bussen ved træning og kamp, siger Hergeirsson.

Per Bertelsen forstår ikke, at der er tvivl om reglerne - de er klare og rammer kun individuelt.

- Fra i dag klokken 12 var reglerne sådan, at hvis man stikker næsen udenfor for at hente tre bananer ved købmanden, så vil hotellet være fuldstændig lukket.

- Man kan ryge i særlige rygegårde, men ellers er reglerne, at man er i boblen i den røde zone og ellers er det one way-ticket ud af turneringen, siger Per Bertelsen.

Den svenske trup håber, at det kan lykkes med en bustur til en skov i Silkeborg, så man trods alt kan få lidt luft - ellers er der lang tid til EM-finalen 20. december.

DANMARKS FØRSTE KAMP ER FREDAG AFTEN 20.30 MOD SLOVENIEN

