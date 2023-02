Alt revet væk: - Enorm interesse

Der er håndboldfeber i Danmark.

VM-guldet ligger stadig helt frisk i erindringen, og lørdag er der topkamp.

Aalborg og GOG ligger nummer et og to - begge på 31 point.

Efterspørgslen for billetter har da også været stor.

- Det kan ikke være bedre. Der er fyldt arena og totalt udsolgt, siger Aalborg-direktør Jan Larsen til Ekstra Bladet.

- Der var tæt på at være udsolgt allerede inden VM, men interessen har været enorm efter. Folk har forsøgt at få fat i billetter, så vi kunne have solgt mange, mange flere.

5.020 tilskuere er der plads til på Aalborgs hjemmebane.

- Det kunne har været et par tusinde mere, så vi kunne runde 7000-8000. Det er altid svært at gisne om, men ikke usandsynligt med den interesse, der har været.

- Vi håber på, at de så sidder hjemme foran tv-skærmen.

Fem danske guldvindere kan komme på banen lørdag. Mikkel Hansen, Henrik Møllgaard og Mads Hoxer for hjemmeholdet, mens Simon Pytlick og Lukas Jørgensen er med for gæsterne.

Henrik Møllgaard, Mikkel Hansen og Lukas Jørgensen var holdkammerater til søndagens VM-finale. Lørdag spiller den unge stregspiller mod Møllgaard og Mikkel. Foto: Lars Poulsen

Yderst tvivlsom

Det er dog stadig uvist, om Mikkel Hansen kan spille. Han fik problemer med knæet i VM-semifinalen mod Spanien.

- Det er ingen hemmelighed, at Mikkel er yderst tvivlsom. Vi må se, hvad der sker i morgen, når han kommer. Sådan er det.

- Vi har heldigvis en bred trup, og er Mikkel ikke i stand til at spille, så smider vi nogle andre ind på banen, men selvfølgelig ville vi jo gerne have haft Mikkel med, og han vil også rigtig gerne selv spille, men vi må se i morgen.

- Vi er trods alt glade for, at han var med til at spille guld hjem til Danmark, men inderst inde vil vi også gerne have, at han spiller guld hjem til Aalborg. Det bliver så heller ikke afgjort i morgen.

- Vi tager ingen chancer med at sætte Mikkel i spil. Det er der for mange vigtige kampe i foråret til, siger Jan Larsen.

Kampstart er klokken 16.10.

