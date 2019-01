Altid skandaler: Kroat truede med at skyde dansk dommer i hovedet

- Vi har levet som dyr, sagde Kroatiens landstræner om danske hoteller i 2014 – sidste år omklamrede Lino Cervar af to omgange modstandernes fløjspiller

HERNING (Ekstra Bladet): Der er altid brok med Kroatien og stensikker garanti for, at landstræneren skyder med spredehagl på alt og alle efter et tungt og afgørende nederlag.

Senest mandag aften i Köln, hvor Lino Cervar rettede skytset mod de danske dommere Mads Hansen og Martin Gjeding, der et minut og 40 sekunder før slut dømte en angrebsfejl på en kroatisk back, tyskerne bragte sig efterfølgende på 22-20 og vandt kampen 22-21.

Ekstra Bladet har talt med en topdommer, der ønsker at være anonym:

- Det er en fifty/fifty situation, og angrebsfejlen kan helt afgjort dømmes, men i kampe på dette niveau er der regler – og så er der ’klogt’. Hvad var der sket, hvis kroaterne havde fået frikastet og endog udlignet? Tyskerne ville stadig have haft mulighed for at score, spillet tiden ud og vinde.

Når den 68-årige professor og Woody Allen-klon – dog knap så morsom – går amok, er det fordi, Kroatien endegyldigt er væk fra semifinalerne og samtidig risikerer at ryge ud af top syv, der giver adgang til OL-kvalifikation.

Kroatien møder i sidste kamp Frankrig, mens Island spiller mod Brasilien, der slog Balkan-ballademagerne og kan stjæle mellemrundens fjerdeplads, der giver adgang til kampen om syvendepladsen lørdag.

DHF’s generalsekretær Morten Stig Christensen vil ikke kommentere de kroatiske udgydelser, men siger blot:

- Mig bekendt tabte Kroatien kampen til Brasilien helt uden brug af danske dommere. Det er, hvad jeg har at sige om det.

Det er langt fra første gang, der er brok med kroaterne. Det er mere reglen end undtagelsen.

Lino Cervar glemmer f.eks. fuldstændig, at han ved EM på hjemmebane sidste år 30 sekunder før tid i absurd vanvid fangede den hviderussiske fløj Artur Karvatski i kontra og i to omgange holdt ham fast ved stillingen 24-23 til Kroatien. Hviderusseren slap til sidst fri, løb op og blev idømt en angrebsfejl, så kroaterne kunne lukke kampen med scoring til 25-23.

Den skadede svenske playmaker Jim Gottfridsson kunne bagefter fortælle, at Lino Cervar også i gruppekampen mod Sverige to gange havde holdt ham fast i armen. Den kroatiske professor slap med én spilledags karantæne…

Ved EM i 2014 i Danmark brokkede den daværende landstræner, hardhitteren Slavko Goluza, sig højlydt efter den danske 29-27 sejr i semifinalen.

- Det var mere bowling end håndbold. Mine spillere faldt som pinde, sagde Slavko Goluza på pressemødet i en harsk kritik af de tyske dommere Lars Geipel og Marcus Helbig.

Ulrik Wilbek var heller ikke imponeret af det tyske dommerpar, men noterede dog, at elendigheden trods alt var blevet jævnt fordelt på begge hold.

Slavko Goluza var kun tilfreds med én ting: Hotelstandarden i Herning.

- Vi har levet som dyr, sagde den bitre mand om Scandic-hotellerne i Københavns Sydhavn og i Aarhus.

Denne gang har Kroatien også brokket sig over hotellet i Köln, hvor værelserne åbenbart ikke stod klar, da holdet kom fra München.

Økonomien i det kroatiske håndboldforbund er desuden voldsomt presset efter et giga-underskud på EM-slutrunden sidste år, og OL er bare en begivenhed, det lille land SKAL deltage i. Men nu er turen til Tokyo 2020 i den grad i farezonen.

Lino Cervar føler åbenlyst, at Kroatien er offer for en sammensværgelse. Han nævner også VM-finalen mod Frankrig i Arena Zagreb i 2009 som eksempel. Den dømte Per Olesen og Lars Ejby Pedersen efter alle upartiske observatørers bedømmelser til topkarakter, og Ekstra Bladet vurderede indsatsen til ’fremragende’.

Kampen var lige til 18-18 i et tætpakket inferno foran 15.000 entusiastiske tilskuere. Det føg med lightere, mønter, nødder og alskens kasteskyts, Nikola Karabatic tacklede hændeligt Ivano Balic i hovedet, og den kroatiske bænk tabte fuldstændig sutten, mens de kølige franskmænd øgede til 21-18 og vandt VM-guldet med 24-19.

Kort før slut truede Igor Vori med at kyle bolden i hovedet på Lars Ejby Pedersen, der ikke havde anden udvej end at stikke superstjernen og turneringens spiller det røde kort. I dag står Vori med A-kortet dinglende om halsen som Team Officiel ude ved sidelinjen og retter igen skytset mod et dansk dommerpar.

