Andreas Mogensen afslører: Det tager han med i rummet

Når Andreas Mogensen til august forlader Jorden for at drage ud mod den internationale rumstation ISS, har han flere danske kulturgenstande med sig.

Karen Blixens fyldepen, en Rasmus Klump-bamse - og en håndbold.

- Håndbolden er med, fordi spillet er opfundet herhjemme og sidenhen er blevet en global sport, der dyrkes over hele verden. Samtidig symboliserer håndbolden det forenings- og idrætsliv, som rigtig mange danskere er vokset op som en del af enten som udøvere eller frivillige ildsjæle, skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse tirsdag.

Andreas Mogensen skal denne gang være afsted i seks måneder, og han har udvalgt håndbolden sammen med de øvrige genstande, 'der hver især spiller en central rolle i dansk kulturhistorie for at promovere vores land', som forbundet skriver.

Håndbolden er allerede i USA, så den er klar til afgang fra Kennedy Space Center i Florida.

Og for Andreas Mogensen har det en helt særlig betydning, at håndbold og dermed foreningsidrætten er repræsenteret blandt de medbragte kulturgenstande.

Overraskede landsholdsanførere

- Foreningslivet i Danmark er i verdensklasse ligesom vores håndboldlandshold, og der er mange, som har nydt at spille håndbold i den lokale sportsklub, hvor de har fundet glæde ved at spille sammen med deres venner, siger han.

- At have en håndbold med i rummet for første gang bliver meget specielt, og mon ikke jeg kan få lov til at drible lidt ned igennem rumstationen og score et mål på mine kolleger, lyder det.

Initiativet kommer bag på landsholdets anførere, Niklas Landin og Sandra Toft:

- Jeg er rigtig stolt over, at Andreas Mogensen sætter fokus på håndbold. Det er fedt, at vi som danskere holder sammen om de ting, vi er gode til, og samles om dem, og hvis der er en, vi også er stolte af herhjemme, så er det Andreas Mogensen, siger Landin, som bakkes op af Toft:

- Jeg er da glad for, at vi har en håndboldfan siddende oppe i rummet snart. Det er specielt. Når man er i de udenlandske klubber, så kan man også godt høre, at de har meget respekt for Danmark i håndboldverdenen. Altså folk synes, vi er en stor håndboldnation, siger hun.