Anfører ude i op til et år

TTH Holstebro skal klare sig uden anfører Christoffer Cichosz i de kommende mange måneder.

Stregspilleren skal opereres for en knæskade tirsdag og forventes ude i op til et år, skriver TTH Holstebro på sin hjemmeside.

Cichosz fik et vrid i knæet i en kamp mod Sønderjyske 31. marts. Det viste sig at være en alvorlig menisk- og korsbåndsskade i højre knæ.

- Det var en tung besked at få lægernes vurdering, forklarer Cichosz.

- Lige nu fylder ærgrelsen mest. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne bidrage til holdet og kunne hjælpe i de kommende kvalifikationskampe.

- Vi ved, hvad der står på spil, og derfor fylder det meget, at jeg ikke kan gøre mit på banen, siger Cichosz til klubbens hjemmeside.

Han henviser til, at TTH Holstebro skal ud i en række kampe i nedrykningsspillet i de kommende uger.

- Først og fremmest skal jeg komme mig godt oven på operationen.

- Derefter er det min opgave at arbejde hårdt i styrkelokalet, så knæet kan blive så stærkt som muligt, og så skal jeg forsøge at støtte holdet på bedste vis, siger Cichosz.

TTH Holstebro-direktør John Mikkelsen kalder det et hårdt slag for holdet at miste anføreren i så lang tid.

- Men vi må kæmpe videre og klare denne opgave sammen. Holdet har arbejdet godt og stået sammen den seneste tid.

- Det er jeg sikker på, vi også kommer til at se i det kvalifikationsspil, der begynder på fredag, slår John Mikkelsen fast.

TTH Holstebro skal spille sin første kamp i nedrykningsspillet fredag hjemme mod Sønderjyske.

Gruppen består af fem hold, hvor det dårligste hold rykker ned.