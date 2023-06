Anja Andersen udeladt: - Det forstår jeg overhovedet ikke

Håndboldlegenden er ikke en del af EHF's nye Hall of Fame i første omgang, og det forstår to kendte danske håndboldnavne ikke ret meget af

Camilla Andersen, Christina Roslyng, Lasse Svan, Mette Vestergaard og Nikolaj Jacobsen.

Det var de fem danskere, som mandag blev optaget i EHF's nye Hall of Fame. I alt blev 60 håndboldnavne en del af det fine selskab.

I den forbindelse studsede en del over, at Anja Andersen ikke var et af de danske navne. Ja, flere rystede ligefrem på hovedet.

Og hvis du spørger Janne Kolling - som har spillet mange landskampe med Anja Andersen - undrer hun sig ligeledes over, at et af Danmarks største håndboldnavne gennem tiden blev udeladt af EHF.

Det gør den tidligere fløjspiller klart i et interview med Ekstra Bladet.

Janne Kolling har spillet en del sammen med Anja Andersen, og hun forstår slet ikke beslutningen. Foto: Lars Poulsen

- Jeg vil umiddelbart sige, at jeg overhovedet ikke forstår det. Anja er en helt oplagt spiller at tage, lyder det fra Janne Kolling, inden hun fortsætter:

- Hun var ubestridt verdens bedste kvindelige håndboldspiller, da hun var på toppen. Jeg tror, at alle undrer sig en smule over, at Anja ikke er med.

Kæden falder af

Når det kommer til Anja Andersens udeladelse af EHF's Hall of Fame, står Janne Kolling ikke alene med sin undren.

Den tidligere kvindelandstræner Klavs Bruun Jørgensen savner nemlig også håndboldlegendens navn på listen.

Klavs Bruun Jørgensens kæde hoppede af, da han så listen. Foto: Lars Poulsen

- Det er altid svært med den slags lister, men jeg kan godt lide, at man prøver. Kæden falder bare lidt af, når man ikke starter med at tage den måske største og mest markante med fra start, skriver Klavs Bruun Jørgensen i en sms-besked, hvor han tilføjer:

- Det kan også undre - uden at tage noget fra Roslyng - at Anette Hoffman ikke er at finde på listen. De samme eksempler finder man også på herrernes side. Men helt generelt synes jeg, det er dejligt, at man hylder, og jeg anerkender ligeledes, at alle nok ikke kan blive enige. At Anja ikke stod øverst på listen, er dog en ommer.

Svær at komme udenom

Tidligere tirsdag forklarede EHF fravalget af Anja Andersen. Det gjorde forbundet i en mail til Ekstra Bladet.

Her var begrundelsen, at de 60 navne blot er begyndelsen, og at flere legender vil blive optaget løbende. De nye navne vil blive udvalgt af et panel.

Og når den tid kommer, så har Janne Kolling en lille bøn til EHF.

- Jeg håber, at hun er i deres tanker, for i mit hoved er hun en spiller, som er svær at komme uden om, siger den tidligere EM-, OL- og VM-vinder afsluttende.