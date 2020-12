Anne Dorthe: - Det har Bjarne og jeg fortrudt

Anne Dorthe Tanderup fortæller, at hun og Bjarne Riis gerne ville have sendt deres børn til elitesport tidligere, end de gjorde

De blev Danmarks nye stjernepar, da håndbolddarlingen og cykelstjernen fandt sammen ved OL i Atlanta i 1996.

Her 24 år senere bor OL-guldvinderen, verdensmesteren og europamesteren i håndbold, Anne Dorthe Tanderup, og Tour de France-vinderen Bjarne Riis i Schweiz og har fået fire sønner sammen.

De er nu 18, 16, 15 og 10 år og går i amerikansk skole, men sportsparret ærgrer sig over, at de ikke har formået at føre elitesportsgenerne videre.

- Bjarne og jeg var enige om, at vores børn ikke skulle presses ud i elitesport. Det skulle de selv finde frem til, om det var noget for dem eller ej. Set i bakspejlet har vi begge to fortrudt den overbevisning, vi havde dengang, siger Tanderup i podcasten Kinghooper.

- Vi gjorde, hvad vi havde lyst til, da vi var unge, og der er ingen, der har presset os ud i noget, men i dag hvis du vil være god til noget, så er du nødt til at starte, når du ikke er ret gammel, siger Tanderup.

Hun fortæller, at både hun og Bjarne er overbeviste om, at sønnerne ville have været bedre atleter, hvis de var kommet i et elitemiljø tidligere, end de gjorde.

- De er stadig superdygtige til mange ting, men om de nogensinde bliver så gode, som de gerne vil og ønsker, det er ikke sikkert, siger Tanderup i podcasten, der varer over to og en halv time.

Deres yngste søn er i dag 10 år, og han er et helt andet sted, end de andre sønner var på den alder, fordi han allerede som fem-årig kom ind i et elitemiljø.

Den ældste søn er alpin skiløber og gør det godt, mens den yngste lillebror spiller fodbold. Det gjorde de to mellemste også, inden de til deres mors store utilfredshed stoppede i sommer.

Fra sit tidligere forhold med Mette Nybo Riis har Bjarne Riis to ældre sønner, Thomas og Jesper, der begge har gjort sig som cykelryttere på højt niveau uden dog at ramme faderens verdensklasse.

Anne Dorthe Tanderup stoppede sin håndboldkarriere som 25-årig i 1998, da en knæskade blev for ødelæggende. I 2000 stoppede også Bjarne Riis sin aktive karriere og efter ophold i Italien bor parret nu i schweiziske Lugano.

Bjarne Riis har i flere omgange forsøgt at genskabe et cykelhold i den absolutte verdenselite, mens Anne Dorthe Tanderup nu rådgiver folk i kost og livsstil.

