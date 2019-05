Anne Mette Hansen og Györ spiller sig i CL-finale

Györ og Anne Mette Hansen får mulighed for at fuldende et imponerende hattrick i Champions League i håndbold søndag.

Her skal holdet nemlig spille finale, efter at det lørdag blev til en overbevisende sejr i semifinalen over norske Kristiansand ved Final 4-stævnet i den ungarske hovedstad, Budapest.

Det norske hold, der har danske Mathilde Kristensen i truppen, var ikke noget match for ungarerne, der vandt i overbevisende stil med cifrene 31-22.

Dermed er Györ klar til finalen i den europæiske turnering for fjerde sæson i træk, og holdet kan vinde Champions League for tredje sæson i træk.

Senere lørdag bliver det afgjort, om Anne Mette Hansen og co. skal møde franske Metz eller russiske Rostov-Don.

Generelt har Györ været ganske dominerende i en årrække i Champions League. Søndagens finaledeltagelse bliver således holdets syvende i de seneste otte sæsoner.

Lørdagens semifinale var så godt som afgjort ved pausen. Her var Györ foran med ti mål ved stillingen 18-8.

Nordmændene formåede at nærme sig med et enkelt mål, men var aldrig i nærheden af et comeback.

Fredag blev Anne Mette Hansen i en afstemning blandt fans valgt til årets hold i Champions League med flest stemmer af alle.

Danskeren havde inden semifinalen scoret 54 mål, men gjorde ikke meget væsen af sig på måltavlen lørdag, hvor det kun blev til en enkelt scoring.

Landsholdsbacken er i gang med sin anden sæson i Györ. I december forlængede Hansen sin kontrakt med det ungarske hold, så den løber til og med næste sæson.

