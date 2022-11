Arbejdssejr! Danmark tager vigtigt skridt ved EM

De kan bare komme med deres gullasch og Puskás og Görbicz og hvad ved vi. Ungarn kunne torsdag aften ikke følge med, da Danmark til sidst satte vogntøjet op i femte gear i den første mellemrundekamp ved EM.

29-27 vandt Danmark efter en meget, meget tæt affære, hvor Sandra Tofts 1. halvleg i virkeligheden var det eneste rigtig opløftende, og hvor Danmark først til allersidst formåede at tage det sidste skridt og sikre sejren.

Puha, det var spændende.

Efter en lidt tøvende start, hvor det danske forsvar ikke syntes at få ordentligt fat, havde Sandra Toft det svært i målet.

Men det var bare indtil de begyndte at få fat. Paraderne kom op, Mette Tranborg og Rikke Iversen fik nogle henstillinger (og i Iversens tilfælde også en udvisning), og så begyndte Sandra sin magtdemonstration.

Annonce:

Hun tog afslutninger udefra. Hun tog gennembrud, hun nappede et straffe, og fløjene blev også pillet.

Ti redninger på 20 afslutninger.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Smukt var det egentlig ikke, det danskerne leverede nede på halvgulvet i Ljubljana.

Tekniske fejl i opspillet og en stribe afbrændere i helt frie positioner pyntede ingen steder.

De slås. Det må man give det danske landshold. De har en nerve, en energi, mange af os andre kunne lære noget af. De klasker hænder, skyder brystet frem, brøler og ligner torden og lynild.

Og der hersker ingen tvivl om, at det er en bevidst strategi, som modstanderne er klar over, de kan slå sig på. I de foreløbige fire kampe har slovenere, serbere, svenskere og senest ungarere fået kærligheden at føle i begge ender.

Selv spirevippen Mie Højlund kom på banen i løbet af 1. halvleg mod Ungarn med en fandenivoldskhed, der omgående viste de 30 danske fans i hallen, at hun ikke er kommet til Slovenien for at hygge sig.

Annonce:

Men hvor defensiven slet ikke var oppe i samme omdrejninger som mod Serbien og Sverige, så havde offensiven virkelig også vanskeligt ved at kombinere sig igennem den ungarske defensiv. Opfindsomheden manglede i udpræget grad.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Mie Højlund ville gerne, ja det ville de sådan set alle sammen. Men Ungarn havde læst på lektien, fik ødelagt rigtig meget for Danmark, og så hjalp det altså ikke, at Danmark ofte smed bolde væk – eller brændte store chancer.

Althea Reinhardt kom selvfølgelig på banen. Men som mod Sverige måtte hun vente til et stykke inde i 2. halvleg, da Sandra Tofts redningsprocent gik ned.

Falstringen var til at starte med ikke i stand til at gøre det store ved de ungarske skytter denne aften. Især Katrin Klujber var en torn i øjet for Danmark. Hun bombede løs kampen igennem, og danskerne formåede slet ikke at dæmme op for hendes gennembrudsspil.

Men Reinhardt fik alligevel en vigtig rolle.

Annonce:

Danmark halsede efter et stykke tid i 2. halvleg – en overgang med to mål. Men det lykkedes at komme op igen, da Reinhardt fik fat, mens Anne Mette Hansen med en fiks finte fik snøret en modstander og scoret til 26-26.

Og da Reinhardt nappede Klujber, der var helt alene igennem med to minutter tilbage, begyndte det at smage af noget.

Sekunder senere tordnede Louise Burgaard sit andet mål i træk ind, og så var sejren sikret.

I som en lille omgang flødeskum på den danske sejrskage dukkede Sandra Toft op i det sidste minut og nappede et straffekast.

Sejren er fuldstændig afgørende for Danmarks fortsatte muligheder for at nå semifinalen. Et nederlag - ja bare et uafgjort resultat - havde sandsynligvis været lig med dansk exit efter mellemrunden.

Nu lever landsholdet i bedste velgående.