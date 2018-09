BSV's favoritter klasker russere i CL-åbner

Bjerringbro-Silkeborg har fået en blandet indledning på sæsonen i Herre Håndbold Ligaen, men søndag tankede holdet selvtillid.

Her vandt BSV en forventet sejr hjemme i Champions League over russiske Chekhovskie Medvedi, der blev spillet ud af banen med storsejr på 39-28 i gruppe C.

Dermed kom BSV fint fra land i turneringen, som har to grupper med otte hold, hvor de bedste klubber deltager.

Her deltager danske Skjern blandt en væld af topklubber og seks klubber avancerer fra gruppespillet.

BSV's gruppe C samt gruppe D består af mindre kendte klubber med seks hold i hver gruppe. Her avancerer to hold fra hver gruppe.

Russerne var ikke nogen enorm trussel søndag, og holdet er ikke fyldt med verdensstjerner.

I sidste sæson hentede klubben to sejre i gruppe D, som var den ene af de næstbedste grupper i turneringen.

I den hjemlige liga er russerne dog ganske suveræne og har vundet det russiske mesterskab de seneste 17 år.

Johan Hansen havde fuld fart på og leverede seks scoringer i løbet af de første 13 minutter fra højre fløj.

Med et kvarter spillet var BSV foran med tre mål, og Dmitrii Santalov reducerede til 11-13 for russerne.

BSV har fået en blandet start i Herre Håndbold Ligaen med fem point i fire kampe, og kampen mod Chekhovskie Medvedi var en kærkommen mulighed for at tanke selvtillid.

BSV havde styr på det i første halvleg og gik til pausen foran 21-16.

Anden halvleg fulgte samme opskrift fra første fløjt, og efter fem minutter var BSV foran 24-18.

Efter et kvarter var BSV foran 30-22, og det var blot et spørgsmål om sejrens størrelse.

Johan Hansen fortsatte med at score masser af mål, og fløjspilleren nåede i alt op på 14 scoringer og tillod sig at brænde et straffekast, da BSV var foran 37-25.

Træner Peter Bredsdorff-Larsen kunne rotere rigeligt med sine spillere i opgøret og allerede tænke frem mod klubbens kommende opgaver.