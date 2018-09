Medie: Dansk storhold tæt på konkurs

De tidligere dobbelte danske mestre i herrehåndbold, KIF Kolding, er blevet begæret konkurs.

Det skriver TV2 Sport.

Tv-stationen skriver, at KIF Kolding mandag blev begæret konkurs, og nu er på desperat jagt efter de økonomiske midler, der skal sikre den fortsatte drift.

Det er langtfra første gang, at der er problemer med pengene i fusionsklubben.

Tidligere har der været vanskeligheder med at finde midler til lønnen, Og ifølge TV2 Sport er det igen her, hvor skoen trykker.

Det skal således være Håndbold Spiller Foreningen, der på vegne af tidligere KIF Kolding-spillere mandag aften begærede klubben konkurs.

Der er angiveligt tale om en gæld i størrelsesordenen en til halvanden million kroner til tidligere spillere. Den nuværende trup har fået løn, og blev mandag orienteret om udviklingen.

- Spillerforeningen repræsenterer fire af vores tidligere og meget, meget velansete kolleger, hvor vi har haft svært ved at indfri deres tidligere løn. Så der ligger et krav mod os fra spillerforeningen på vegne af de fire medarbejdere. Det er det, jeg har at sige, fortæller KIF Koldings bestyrelsesformand Brian Stein til TV2 Sport.

Han føler dog ikke, at der er belæg for at tale om en konkurs-begæring.

- Man kan ikke bare begære en virksomhed konkurs. Nu ligger sagen i Fogedretten, og så tager vi den derfra. Så prøver vi at se, om vi kan få honoreret vores meget vellidte og velansete tidligere kolleger. Det er det, der ligger os på sinde. Så vi tager den fra retslig gang herfra, og det er det, vi må forholde os til, siger Stein, som kalder risikoen for tvangsnedrykning 'meget lille'.

Konkursbegæringen kommer få måneder efter, at KIF Kolding ellers blev fjernet fra DHF's liste over klubber med rod i økonomien.

Nu har KIF Kolding 14 dage til at skaffe de nødvendige midler, hvis man skal undgå konkurs og efterfølgende tvangsnedrykning.

Se også: Skjern henter flot sejr i CL-åbner i Slovenien

Se også: BSV's favoritter klasker russere i CL-åbner

Se også: Mulle og co vinder fem på stribe