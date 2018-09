Rigtig lortedag for DR-ekspert: - Jeg har intet at sige

Mandag blev en lortedag, som den gamle håndboldstjerne Lars Krogh Jeppesen godt ville have været foruden.

Samtidigt med en pressemeddelelse om, at han sammen med en anden tidligere landsholdsspiller Anders Oechsler havde sagt op i konkurstruede KIF Kolding, meddelte Danmarks Radio, at Champions League-håndbold, hvor han bijobber som ekspert, rammes af den brutale sparekniv.

Mens Lars Krogh Jeppesen vil stoppe som sponsoransvarlig senest ved månedens udgang, hvis altså ikke skifteretten allerede mandag kl. 11.00 vil erklære de 14 dobbelte danske mestre konkurs, vil Danmarks Radio fortsat have Champions League på programmet i yderligere to år.

- Jeg har intet at sige. Hvad, jeg har sagt, står i en pressemeddelse, lyder det afvisende fra Lars Krogh Jeppesen, der sammen med Anders Oechsler skulle have ført Koldings stolte håndboldtraditioner videre efter Boesen-æraen med far og søn, Jens og Lasse Boesen.

KIF Kolding er gået i gang med en ny start efter at have skilt af med København og 2 x Boesen, men fortiden har åbenbart fyldt for meget med skeletterne, der er fortsat med at vælte ud. Senest kravet fra tre tidligere stjerner, Bo Spellerberg, Lars Jørgensen og Marcus Cleverly samt den tidligere fysiske træner Thor Mørk.

Det er Spillerforeningen, som har sendt en konkursbegæring af sted på vegne af to af Lars Krogh Jeppesens nærmeste i håndbold.

Udover at have vundet EM i Norge i 2008 sammen med Bo Spellerberg og Lars Jørgensen blev de tre også sammen ungdomsverdensmestre tilbage i 1999.

Derudover har Lars Krogh Jeppesen også gået i klasse på Bo Spellerberg på idrætsgymnasiumet Falkonergården, og siden ungdomsårene har Lars Jørgensen været den bedste ven.

Som dobbelt Champions League-mester med først Barcelona og senere THW Kiel er Lars Krogh Jeppesen nærmest selvskreven som ekspert, og mon ikke der er en anden TV-kanal, som vil snuppe ham, når DR ikke længere har rettighederne til håndboldens fornemste turnering.

- Tiden i KIF Kolding er desværre ikke gået, som jeg har håbet, og jeg er frustreret og ærgerlig over, at jeg bliver nødt til at opsige min stilling. Der er blevet brugt uanede mængder tid på at rydde op og få styr på fortiden, siger Lars Krogh Jeppesen i en pressemeddelelse fra klubben.

Her fortæller KIF Kolding, at de to gamle klubikoner i øvrigt sagde op allerede ved udgangen af august.

