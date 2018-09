Stor DR-mystik om Mikkel og VM i Danmark

Der er færre end fire måneder til, at Mikkel Hansen og Co. åbner VM-ballet i Royal Arena mod Chile. Slutrunden er suverænt den største håndbold-begivenhed på dansk grund siden det sidste herre-VM for 40 år siden, men nu sænker mystikken sig totalt! For hvem viser kampene på dansk tv?

Det er et nagelfast faktum, at TV2 i juni købte rettighederne til VM-slutrunderne for såvel mænd som kvinder i 2019 og 2021, og det har også ligget i kortene, at TV2 som så ofte før sælger halvparten til Danmarks Radio.

Ekstra Bladet erfarer, at de to danske stationer faktisk har forhandlet en aftale på plads, men det kan Danmarks Radio ikke bekræfte.

Det blev ellers midt i den blodige fyringsrunde tirsdag afsløret, at stationen har købt sig ind på rettighederne til EM i fodbold 2020 hos Nordic Entertainment Group, og DR er også partner med konkurrenterne hos Discovery under OL i Tokyo i 2020.

Færre penge på rettigheder

I sammenligning med de begivenheder er prisen for rettigheder til håndboldslutrunder nærmest pebernødder – alligevel er man yderst fåmælte hos mediemastodonten:

- Vi melder ud, når vi erhverver sportsrettigheder – og ikke før, siger Lars Fredenslund Høgsberg, underdirektør i DR Medier.

- Som det blev meldt ud tirsdag og tidligere er det fortsat DR’s strategi at erhverve rettigheder til store sportsbegivenheder, der samler danskerne. Det gør fodbold, OL og håndbold, og det er fortsat en ambition at prioritere store slutrunder, men som led i spareplanen kommer vi til at bruge færre penge på rettigheder i fremtiden, siger Lars Fredenslund Høgsberg.

Overvejer I at spare håndboldslutrunderne væk?

- Jeg kan bekræfte, at vi tidligere har vist VM i håndbold, og at vi har haft et langt samarbejde med TV2, og så kan jeg gentage, at vi kommer med en melding, når vi er klar, siger underdirektøren.

Kunne I have sparet EM i fodbold og OL i Tokyo?

- OL er en gammel aftale, EM i fodbold er forholdsvis ny. Nogle vælger vi at gå videre med, og andre vælger vi ikke at forlænge som eksempelvis med Tour de France og Champions League i håndbold, siger Lars Fredenslund Høgsberg.

Irritationen spreder sig langsomt på TV2, for et VM på hjemmebane og i Tyskland, som er medværter, stiller trods alt visse krav til logistik, opbygning af studier og alskens merkantile og redaktionelle forberedelser. Især hvis stationen mod forventning pludselig står helt alene med slutrunden.

VM starter 10. januar i København og Berlin. Danmark åbner slutrunden i Royal Arena og rykker derefter til Herning. Semifinalerne spilles i Hamburg, og finalen – forhåbentlig med dansk deltagelse – spilles søndag den 27. januar. Det er et godt bud, at den bliver vist på TV2...

